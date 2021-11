Juan Sebastián Muñoz ofrece un recital en arranque del RSM Classic del PGA

En busca del segundo título de PGA de su carrera, el golfista colombiano Juan Sebastián Muñoz firmó una primera ronda con ocho birdies y un eagle para tomar este jueves el liderato del torneo RSM Classic.



El jugador bogotano, número 69 del ranking mundial, firmó una tarjeta de 60 golpes, 10 bajo par, en una jornada de puntuaciones bajas en los dos campos en juego de Seaside (Georgia).



Muñoz tuvo una espectacular actuación en el campo Sea Island coronada con un eagle putt de 2,7 metros en el hoyo 15 (par 5). El colombiano aceleró con cinco birdies en los nueve hoyos de la primera parte del recorrido.



Con un total de 10 bajo par, Muñoz encabeza la tabla con un golpe de ventaja sobre un cuarteto de estadounidenses formado por Mackenzie Hughes, Scott Stallings, Chez Reavie y Zach Johnson.



A dos golpes de ventaja se sitúa otro latinoamericano, el venezolano Jhonattan Vegas, igualado con los estadounidenses Russell Henley y Talor Gooch y con el canadiense Corey Conners.



"Sabía que estaba pegando bien (...) Simplemente dejé que sucediera", dijo Muñoz sobre la confianza con la que arrancó el torneo.



"Ese eagle en el (hoyo) 15 me hizo pensar que podíamos hacerlo. Lamentablemente no hice birdie en el 16 ni en el 17, pero estoy muy contento. Muy, muy feliz", afirmó el colombiano, que a sus 28 años cuenta con un trofeo de PGA en su vitrina, el Sanderson Farms Championship de 2020.



Los tres primeros del ranking mundial, el español Jon Rahm y los estadounidenses Collin Morikawa y Dustin Johnson, no compiten en este evento.