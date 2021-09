Juan Sebastián Muñoz comenzará este jueves la temporada 2021/2022 del PGA Tour

El PGA Tour da la partida de su temporada 2021-2022 desde este jueves, del 16 al 19 de septiembre, en el Fortinet Championship. El bogotano Juan Sebastián Muñoz será el único colombiano en el 'field' de esta semana en Napa (California, Estados Unidos).



Un destacado cierre de la campaña anterior del PGA Tour dejó buenas sensaciones en Muñoz, quien alcanzó a llegar al BMW Championship, segundo de tres eventos de los 'playfoffs' de la FedEx Cup, acabando en la posición 53 de dicho listado con 999 puntos, en la casilla 67 del Ranking Mundial (OWGR).



Los especialistas del PGA Tour destacan a Muñoz como uno de los opcionados a la victoria, pues "acierta dos de cada tres 'greenes en regulación' y ocupó el puesto 26 en convertir esas oportunidades en 'birdies' o mejores".



En cuanto a su condición en el PGA Tour, Muñoz goza de la segunda temporada de crédito por cuenta de su victoria en el Sanderson Farms Championship de 2019. Su tarjeta le dará ingreso a todos los torneos de la fase regular, y de sostenerse en el Top-70 del Ranking Mundial podrá optar a los 'majors' y los campeonatos mundiales.



Quizás el único "sinsabor" de esta nueva temporada sea la ruptura de la dupla Sebastián Muñoz-Mateo Gómez. En días pasados, el propio bogotano adelantó que el caleño retomará la competencia como profesional, razón por la que se encuentra en búsqueda de un nuevo 'caddie' que lo acompañe desde octubre, una vez terminen su participación en el Sanderson Farms Championship.



Las acciones del Fortinet Championship se desarrollarán en el Silverado Resort and Spa, en su North Course, par 72 de 7,123 yardas. Una generosa bolsa de 7 millones de dólares se repartirá entre quienes superen el corte.



En el 'field' de esta semana se destacan personalidades como el japonés Hideki Matsuyama, el español Jon Rahm y los estadounidenses Phil Mickelson, Kevin Na y Will Zalatoris, recientemente premiado como el mejor debutante del PGA Tour en la temporada pasada.



El antioqueño Camilo Villegas, ahora con Categoría 32 de exención en el PGA Tour, reservada para aquellos jugadores que terminaron la pasada temporada entre las posiciones 126 y 150, no obtuvo ingreso al Fortinet Championship.