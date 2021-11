Juan Manuel Morales, la carta dorada de la natación colombiana en los Panamericanos Junior

Juan Manuel Morales mira de reojo las piscinas Hernando Botero O’Byrne. El nadador caleño es incapaz de quitarle la vista al agua, ni siquiera cuando se está cambiando para comenzar a entrenar, o cuando se encuentra respondiendo una entrevista a pocos metros del borde desde el que se lanza mañana y tarde buscando ser el mejor de todos.



Lejos parece haber quedado esa época en la que Juan Manuel era un niño hiperactivo que no sabía dónde canalizar toda su energía.



Hoy es un deportista de 20 años aplomado y con porte de soldado, que representa la mayor esperanza de la natación colombiana para ser medalla de oro en los I Juegos Panamericanos Cali – Valle 2021, a realizarse del 25 de noviembre al 5 de diciembre.



Las brazadas que lo impulsan cada que compite son las mismas que lo han llevado a superar obstáculos tan terrenales, pero difíciles de asumir, como una grave lesión (rotura parcial del supraespinoso, en el hombro) y la pérdida de, como él mismo lo ha contado varias veces, un ser que era muy especial para su vida.



El deporte y específicamente la natación de carreras estuvieron siempre allí para Juan Manuel, para fortalecerlo, para impulsarlo, para salvarlo. No en vano, y pese a los vaivenes del destino, el caleño ya ha conquistado piscinas al ser campeón suramericano y nacional, y también tuvo la satisfacción de haber competido en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Buenos Aires, Argentina, en el 2018.



“Soy muy competitivo, y me encanta sentir esa presión de tener a alguien ahí, persiguiéndome”, cuenta Morales, quien a los 8 años ingresó a la Liga de Natación del Valle y a los 11, al Club Astros, al que ya llegó siendo brillante.



El secreto de todo, dice Juan Manuel, es la conexión que siente con el agua, ese universo silencioso y a veces frío en donde su mente y su cuerpo se conectan.



“El agua es mi elemento. Allí adentro encuentro esa paz conmigo”, dice.

Lógicamente, el campeón no ha estado solo. En todo este proceso lo han acompañado sus padres y su hermana, quienes lo siguen a todas partes y que estarán esperando verlo ganar las pruebas de los 200, 800 y 1500 metros libre de los Juegos Panamericanos Junior en las piscinas Hernando Botero O’Byrne.



“Vamos a estar en casa y con público en los escenarios y eso es un orgullo para la ciudad. Me he preparado dos años para estos Juegos y voy a sentir esa adrenalina por ganar muchos oros”, confiesa.

Su competencia en los Juegos

Impulsados por el Gobierno Nacional, la Gobernación del Valle del Cauca, la Alcaldía de Santiago de Cali y la Secretaría del Deporte y la Recreación, los I Juegos Panamericanos Junior serán un aliciente para la juventud panamericana.



“Este evento es muy importante y nos va a dar a nosotros, los jóvenes, un impulso para llegar más lejos”, afirma Juan Manuel, quien tiene como sueño ser campeón olímpico.



Con la mirada enfocada en el agua, el nadador caleño tiene claro que los Juegos traen consigo una lección que él le dedica a los más pequeños: “Sueñen, porque soñando todo es posible. Los espero aquí en las piscinas para que nos apoyen”.



Juan Manuel Morales, quien estudia la carrera de administración de empresas de la Universidad Javeriana, es la carta dorada de la natación colombiana y está completamente listo para hacer historia.