Golfista caleño Álvaro José Arizabaleta contó las sensaciones en el regreso del Tour Europeo

Juan Carlos Pamo

El escocés Marc Warren cortó con una espera de seis años para obtener su cuarto título del Tour Europeo al ganar el Abierto de Austria, competencia que contó en las dos primeras rondas con la presencia del colombiano Álvaro José Arizabaleta, en su debut en el Viejo Continente.



El jugador vallecaucano, como se recuerda, llegó al ‘field’ de este certamen que reactivó las acciones del European Tour en virtud a sus buenas presentaciones en el Challenge Tour en los meses previos, logrando entonces su cupo tanto para la competencia que concluyó este domingo como para el Euram Bank Open, también en Austria desde el siguiente jueves.



‘Toté’ contó un elevado ‘score’ de 78 golpes (+6) en la primera jornada, cifra que lo dejó en desventaja con miras a superar el corte al día siguiente. Fiel a su estilo batallador, Arizabaleta salió con fuerza para la segunda ronda, presentando uno de los mejores números del viernes y mostrando su valía al lado de varios de los mejores jugadores europeos.



“Es un orgullo y seguirá siendo un orgullo representar al país y llevar la bandera de Colombia en alto. Las sensaciones con el juego están muy buenas, sigo por un muy buen proceso desde hace tres años que viene a suelo europeo para labrarme un futuro y lograr llegar al tour, así con la mente positiva para la siguiente semana, con otra oportunidad grande que tenemos”, afirmó Arizabaleta.



Su segundo paso por el campo del Diamond Country Club en Atzenbrugg a las afueras de Viena lo despachó con cuatro ‘birdies’ sin errores, quedándose entonces con 68 golpes y 146 en total. “A pesar de un par de errores en la primera ronda demostramos con ese -4 que se puede, que se puede seguir sumando buenas rondas y eso nos va a llevar a mejores posiciones”, agregó ‘Toté’.



Warren, por su parte, aprovechó este reinicio del circuito luego de cuatro meses de ausencia debido a la pandemia por el Coronavirus y con una ronda final de 70 golpes (-2), venció al alemán Nicolai Von Dellingshausen y al español Sebastián García, su más enconado rival este domingo.



“Es increíble lo que se puede lograr en el golf. No ganaba desde 2014, no jugaba bien… el descanso ha sido desafortunado para todos pero a mí me llegó en un buen momento, pasando un tiempo en casa e intentando prepararme para volver así”, destacó.



El español García fue el primero en ponerse en la lucha por el título, al descontar en sus hoyos iniciales y mantener un cabeza a cabeza que solo el sexto ‘birdie’ del día de Warren en el 17 logró deshacer. El ibérico, por su parte, la tiró al agua allí en el mismo 17, dejándole el camino libre a Warren, que acabó con par en el 18, desde 5 pies.



El alemán Marcel Schneider, que jugaba en un grupo distinto, aprovechó el error de García para meterse segundo en solitario, con 276 golpes (-12). El holandés Wil Besseling, ganador en el Club Colombia Másters en Bogotá en 2008 (su única victoria profesional), anotó la mejor ronda del día final (66) para quedarse en la tercera posición en solitario a uno más.



García, los escoceses Craig Howie y Connor Syme y el también holandés Darius Van Driel fueron cuartos, en -10.