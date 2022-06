Zinedine Zidane sueña con dirigir a la selección francesa en su cumpleaños número 50

Zinedine Zidane, que cumple este jueves 50 años, tiene "ganas de cerrar el círculo con la selección francesa" y convertirse "un día" en el técnico de los 'Bleus', aseguró en una entrevista concedida al diario francés L'Equipe, en la que considera que un eventual fichaje por el PSG "no está de actualidad".



En esta entrevista realizada a comienzos de mayo, pero que no ha sido publicada hasta hacerla coincidir con su 50º aniversario, el icono del fútbol francés repasa su trayectoria como jugador primero y después como entrenador, los momentos más emotivos en su carrera y sus proyectos de futuro, confirmando su deseo de ser seleccionador francés, "la cosa más bonita de todas".



"Tengo ganas, por supuesto. Espero serlo un día. ¿Cuándo? Eso no depende de mí. Pero tengo ganas de cerrar el círculo con la selección francesa", declara Zidane en las páginas del rotativo deportivo.



"Es el sumun. Y como ya lo he vivido (como jugador) y actualmente soy entrenador, la selección francesa sigue muy presente en mi cabeza", añade el excapitán de los 'Bleus'.



Para convertirse en seleccionador, el campeón del mundo de 1998 y de Europa dos años después deberá esperar al menos hasta el final del Mundial de Catar (del 21 de noviembre al 18 de diciembre), momento en el que acaba el contrato del actual técnico Didier Deschamps, que tampoco se descarta que continúe en el cargo en 2023.



"Actualmente, hay un cuerpo técnico. Con sus objetivos. Pero si se presenta la oportunidad, yo estaré ahí", admite 'Zizou'.



Triple ganador de la Liga de Campeones como entrenador del Real Madrid (2016, 2017 y 2018) y actualmente sin equipo, 'ZZ' reafirmó sus ganas de "seguir entrenando".



Pese a considerar que "no está de actualidad" la posibilidad de entrenar al París SG, después de que el presidente del club parisino Nasser Al-Khelaïfi descartase el martes esta hipótesis, Zidane no descarta sentarse un día en el banquillo del gran rival del Marsella, equipo del que es hincha declarado.



"Nunca hay que decir jamás. Sobre todo cuando actualmente eres entrenador. Pero la cuestión ni se plantea. No está de actualidad", declara, aunque luego precisa que "tampoco existen cincuenta clubes a los que ir a entrenar".



Dentro de diez años, Zidane, ya implicado en la empresa familiar de equipamientos deportivos Z5, se ve en otro tipo de funciones, a la cabeza "de una estructura o de una institución".



"¿Por qué no estar en un proyecto en el que yo mismo sea el dirigente?", se pregunta Zidane, que tampoco descarta presidir un club: "Todo está abierto".