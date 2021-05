Zidane sobre su futuro en el Real Madrid: "No sé qué va a pasar, todo puede ocurrir"

Juan Carlos Pamo

"No sé qué va a pasar, todo puede ocurrir", señaló este sábado el técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, sobre su futuro en el club, en la víspera de jugar ante el Athletic en la penúltima jornada de la Liga.



"Es muy aburrida esta respuesta. La verdad es que quedan dos partidos. No sé qué va a pasar. Puede ocurrir de todo. Esto es el Real Madrid. No me veo más allá del día a día", señaló el francés sobre su continuidad, una cuestión que trata en cada rueda de prensa.



"Piensan que cuando lo dejo lo hago porque se complican las cosas. No es así. Yo lo que hago, lo hago a tope. Llega un momento en el que hay que cambiar porque es bueno para todos", añadió.



Unas horas después, la radio española Onda Cero y la web Goal apuntaban hacia una salida de Zidane al término de la actual temporada.



Según Goal, "el entrenador informó a sus jugadores el pasado sábado (8 de mayo), antes de enfrentarse al Sevilla el domingo en Valdebebas. Por esa razón la conferencia de prensa previa al partido se vio retrasada".



Para el periodista Fernando Burgos, de Onda Cero, los entrenadores susceptibles de sustituir a Zidane en el banquillo blanco son Massimiliano Allegri, Joachim Löw y Raúl González.



En las últimas semanas se suceden informaciones en la prensa española sobre el futuro de Zidane, tanto apuntando hacia su marcha como otras apostando por su continuidad.



Atlético, líder con 80 puntos, y Real Madrid, segundo con 78, pelearán a distancia por el título ante Osasuna (11º) y Athletic (9º), el domingo en la penúltima jornada de la Liga.



"Nosotros vamos a lo nuestro, como siempre. Vamos a darlo todo, que es lo que nos toca. Miramos a lo que podemos controla nosotros. Nos preocupa el rival, que es muy bueno", dijo.



"Hoy estoy más orgulloso que nunca del equipo, porque hemos tenido muchas dificultades y cosas raras, por eso puede que esté más orgulloso este año, aunque lo he estado siempre. Para mí los jugadores es lo más importante", añadió.



Zidane no podrá contar en Bilbao con Toni Kroos, baja al ser contacto con un positivo al coronavirus.



"Estaba todo al revés. Nunca paramos de trabajar. Lo hemos dado todo. Es la 'hostia' para un entrenador. Es la temporada más difícil", completó.