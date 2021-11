Xavi se estrena en el Barcelona con un sufrido triunfo ante el Espanyol

Xavi Hernández debutó en el banquillo del Barcelona con un sufrido triunfo 1-0 en el derbi contra el Espanyol (11º), este sábado en el Camp Nou, situándose sexto en la Liga, a ocho puntos del líder provisional Sevilla.



El antiguo centrocampista de leyenda sorprendió con su alineación, principalmente por la inclusión del joven Ilias Akhomach, de 17 años, pero fue el holandés Memphis Depay el que marcó el gol del triunfo gracias un penal que forzó él mismo (48) en una acción muy discutida por los jugadores del Espanyol.



Antes, pese a no pasar del 2-2 en casa frente al Alavés (14º), el Sevilla se colocó este sábado provisionalmente líder de LaLiga, empatado a puntos con la Real Sociedad, que el domingo recibirá al Valencia (10º)



El Sevilla, dirigido por Julen Lopetegui, puede dar gracias al punto sumado, ya que lo consiguió gracias a un tanto del croata Ivan Rakitic en el descuento (90+2).



El Alavés, un equipo que empezó mal la temporada pero que está remontando en las últimas semanas, se adelantó en el marcador en dos ocasiones, con goles de Victor Laguardia (5) y Joselu (45+7 de penal).



El primer tanto de los andaluces lo marcó le argentino Lucas Ocampos poco antes del descanso (38).



El equipo sevillano, que esta semana se jugará su futuro en Europa frente al Wolfsburgo, se coloca líder por diferencia de goles pese a no estar en su mejor momento, como lo demuestra el hecho de que solo ha ganado uno de sus últimos cuatro partidos de Liga.



Más tarde, el vigente campeón, el Atlético (4º), ganó 1-0 in extremis a Osasuna (9º) y se situó a dos puntos del dúo de cabeza.



El equipo dirigido por Diego Simeone sufrió de lo lindo, pero resolvió su duelo con un tanto a la salida de un córner del brasileño Felipe, que aprovechó una salida en falso de Sergio Herrera para lograr su primer gol de la temporada.



La Real Sociedad podrá recuperar el liderato si puntúa el domingo frente al Valencia, aunque antes habrá jugado el Real Madrid (3º con 27 puntos), que también opta al liderato si vence al Granada (17º).