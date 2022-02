Wayne Rooney admite haber bebido en solitario cuando era jugador por el estrés

El exinternacional inglés Wayne Rooney, actual entrenador del Derby (2ª división inglesa), admitió en una entrevista con el dominical Mail on Sunday que durante su carrera como futbolista tuvo problemas para gestionar la presión y llegó a emborracharse en solitario como evasión.



Revelado a los 16 años con el Everton y propulsado a estrella del fútbol inglés a los 18 años tras una gran Eurocopa-2004 con su selección, el exastro del Manchester United se vio afectado personalmente por esa súbita exposición pública.



"Cometí muchos errores cuando era joven, algunos salieron en la prensa y otros no", contó en una entrevista concedida antes del estreno del documental "Rooney" de la plataforma Amazon Prime.



"Gestionar eso, gestionar todo lo que había en la prensa, gestionar mi relación con el entrenador (Alex Ferguson) de ese momento, gestionar mi familia, era muy difícil", añadió.



"En mis primeros años en el Manchester United, probablamente hasta que tuve a mi primer hijo, Kai (en 2009), me aislaba totalmente. No salía nunca", recuerda.



"Había veces en las que tenía varios días de descanso y me encerraba simplemente para beber y olvidar todo eso. Encerrarme solo me hacía olvidar algunos problemas que tenía. Bebía en exceso", añadió.



Como jugador, ganó cinco ligas inglesas y una Liga de Campeones europea con el Manchester United.



Actualmente tiene 36 años y ha encontrado una nueva vía en su carrera, como entrenador del Derby, un club que atraviesa problemas financieros que amenazan el futuro próximo de la entidad.