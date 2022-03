Violencia en el fútbol mexicano: técnico del Querétaro denuncia amenazas de muerte

El miedo sigue instalado en el fútbol mexicano después de los hechos violentos que se presentaron el sábado durante el partido Querétaro-Atlas.



La fuerte pelea de barras de ambos equipos, que dejó más de 20 heridos y algunos muertos - que las autoridades siguen desvirtuando - mantiene tenso el ambiente y más con las denuncias sobre amenazas contra técnico y jugadores del Querétaro, hechas por el mismo entrenador de 'Los Gallos'.



"La desafiliación del equipo es uno de los temores que hay, pero nada se asemeja al miedo de que estén amenazando a tu familia. Los jugadores han recibido amenazas. No puedes estar tranquilo, se exacerbó a un nivel que no tiene comparación. Mira que llamar a los jugadores o a la gente de la institución 'asesinos' cuando ellos pusieron su integridad y se expusieron para poder salvar a alguien, ayudar a alguien", dijo Cristante en rueda de prensa.



Señaló el técnico que las esposas de los jugadores quieren abandonar el equipo, temerosas de la situación que se está viviendo.



"No es cómodo recibir amenazas. Hoy las mujeres de algunos de los chicos están pensando en irse, están sufriendo esa situación, acá se sufre. Lo de las víctimas es lamentable, tristísimo, a nadie le gusta, y perder el trabajo puedes hacerlo de cualquier cosa, pero la sensación de que estén amenazando a tu gente es muy desagradable", señaló.



En el Querétaro juega el volante colombiano Kevin Balanta, ex Deportivo Cali.



Las autoridades mexicanas siguen investigando lo sucedido el sábado en el estadio de Querétaro, por la batalla campal que reavivó la violencia en el fútbol mexicano.