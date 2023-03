Video: Hinchas de Millonarios protagonizaron nuevos actos de violencia en Brasil

Millonarios se despidió de la Copa Libertadores tras caer 3-1 ante Atlético de Mineiro en Belo Horizonete. A pesar del resultado, el equipo azul demostró ser un digno rival en los 90 minutos de juego, un ejemplo de competitividad.



Sin embargo, lo bueno se empañó por parte de la barra popular de los azules, que protagonizaron, de nuevo, fuertes altercados con la parcial del equipo Galo.



En videos en redes sociales se ve cómo, a punta de botellas y armas cortopunzantes, ambas hinchadas se agreden en las inmediaciones del estadio Belo Horizonte. Además, ponen en peligro la integridad de los transeúntes que estaban en la zona.

INCIDENTES ATLÉTICO MINEIRO vs MILLONARIOS pic.twitter.com/gzyMX2yvcp — Barra Brava (@barrabrava_net) March 16, 2023

Según se conoce, estos altercados sucedieron antes del choque entre ambos elencos. Aunque las imágenes replicadas por redes sociales son fuertes, la Policía de dicho territorio no ha reportado ningún herido.



Esta no es la primera vez que la fanaticada del equipo embajador ocasiona desmanes fuera del territorio, pues hace unas semanas, en la previa del choque por la fase dos de Libertadores ante Universidad Católica de Ecuador, los barristas hicieron de las suyas en una de las terminales de transporte de la capital ecuatoriana.



Sin embargo, la Conmebol aún no se ha pronunciado sobre estas afectaciones al orden público.