Verratti y Gueye disponibles contra el Bayern Múnich, Keylor al "50%", dice el DT del PSG

Juan Carlos Pamo

Los centrocampistas del PSG Marco Verratti e Idrissa Gueye están "disponibles" para disputar la final de la Liga de Campeones, el domingo contra el Bayern Múnich (2:00 p.m.) en Lisboa, señaló este sábado su técnico Thomas Tuchel, añadiendo que la participación de Keylor Navas está al "50%".



"Marco (Verratti) e Idrissa (Gueye) entrenaron con nosotros en los últimos días tras el partido contra el Leipzig (3-0 en semifinales), sin problemas. Los dos están disponibles", declaró Tuchel, en la rueda de prensa previa al partido.



"Para Keylor es otra cosa. Va a intentar (este sábado) entrenar por la primera vez de manera completa. Tomaremos la decisión después. Será sí o no, no habrá algo intermedio", señaló.



La baja del arquero costarricense sería un golpe duro para el PSG, que cuenta con la experiencia del tres veces ganador de la Champions con el Real Madrid (2016, 2017 y 2018) para lograr el primer trofeo de su historia en esta competición.



"Hablé mucho con Keylor de esto, especialmente antes de semifinales. También con Di María (2014) y Neymar (2015), que también ganaron la competición", declaró el técnico, cuyo equipo se enfrenta a un Bayern que suma 11 finales y cinco trofeos.



"En esta competición tiene una pequeña ventaja el Bayern por estar habituado a las finales. Pero no es decisivo, solo una pequeña ventaja. Es un gran desafío, pero tenemos confianza. Sentimos que merecemos nuestra plaza en la final. Estamos preparados para el combate", añadió.