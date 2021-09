'Vení a patearlo vos': 'Dibu' Martínez retó a Cristiano y le bailó a los hinchas en Old Trafford

Otra vez el arquero de la Selección Argentina, Emiliano Martínez, se llevó los lentes de las cámaras por su forma particular de meter presión al momento de atajar penales.



En esta ocasión el escenario fue el mítico Old Trafford de Manchester, en el duelo entre el United y el Aston Villa, por la Premier League.



Sobre los minutos finales el árbitro sancionó un penalti en contra de la visita por una mano en el área. De inmediato, 'Dibu' Martínez aplicó la misma técnica que usó en la definición por penales en la pasada Copa América contra Colombia y retó en varias ocasiones a Cristiano Ronaldo para que pateara el penal.



'Vení a patearlo vos... vení a patearlo vos': le decía el arquero argentino a 'CR7'. Sin embargo, fue Bruno Fernández quien ejecutó el penalti al último minuto y lo falló.



Pero 'Dibu' no se quedó allí, pues se levantó para bailarle a los hinchas del United que estaban sobre el arco norte, pues con ese tiro fallido el Aston Villa se iba del 'teatro de los sueños' con los tres puntos.



Todo un persona Emiliano Martínez, que evoca esa vieja época de los arqueros que de palabra comienzan a presionar a los rivales buscando su desconcentración.

🤣📹 El 'Dibu' Martínez es un personaje...



😳💭 Después de lo de la @CopaAmerica ante Colombia, hoy le pidió a @Cristiano que tirara él el penalti y no Bruno Fernandes



😅🕺 ¡Y además le baila al público de Old Trafford tras el fallo del portugués!pic.twitter.com/NUNer9Olam — Carrusel Deportivo (@carrusel) September 25, 2021