"Vamos a luchar hasta el final": Rafael Dudamel tras la derrota contra el Corinthians  

Deportivo Cali afrontó su segundo partido en la Copa Libertadores con una derrota ante el Corinthians de Brasil en tierras paulistas. El técnico Rafael Dudamel habló tras perder su primer partido de visitante en el torneo.



“La derrota al final es derrota, pero la forma como competimos acá, me deja la certeza que vamos a luchar hasta el último partido de la fase”



Deportivo cayó en tierras brasileras. Los 'Azucareros' se llevaron la mala suerte del autogol de Jorge Caldera. Burdisso tuvo que abandonar el campo de juego a inicio del segundo tiempo por lesión.



“Burdisso sufrió una contusión en su cadera derecha en un córner, le dimos el inicio del segundo tiempo pero no pudo continuar y lo sustituimos”



Deportivo Cali ahora tendrá que visitar a Always Ready en la Paz el próximo 28 de abril.