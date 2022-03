"Vamos a jugar con honestidad, responsabilidad y profesionalismo": DT de Paraguay

Paraguay quiere cambiar la imagen ante Perú este martes de su desastrosa eliminatoria en la que quedó marginado tempranamente del Mundial de Catar-2022, anunciaron miembros de la selección guaraní este lunes.



La selección guaraní se topará contra un combinado inca que, con 21 puntos, necesita la victoria en este partido de la última fecha del premundial regional para aegurarse el quinto puesto, que otorga la chance de una repesca contra el quinto de la Confederación Asiática.



Colombia (20), que visita a la eliminada Venezuela, y Chile (19), que recibe al ya clasificado Uruguay, estarán a la expectativa del resultado en Lima.



Brasil, Argentina, Ecuador y Uruguay ya aseguraron su clasificación a Catar-2022 de manera directa por Sudamérica.



Paraguay está en séptimo lugar con 16 puntos.



"Queremos lavarnos la cara de la (mala) eliminatoria que hicimos y mostrar un gran fútbol. Lo hicimos muy bien ante Ecuador (al que vencieron 3-1 en Asunción), una selección fuerte que va al mundial", dijo el delantero Angel Romero, que será titular en Lima.



"Este partido ante Perú lo jugaremos bajo el mismo escenario como el que tuvimos ante Ecuador. Es un escenario en el que me encanta estar. Vamos a jugar con una honestidad, responsabilidad y profesionalismo al máximo. Sabemos que estaremos en los ojos de todos porque este partido decide la suerte para el pase al repechaje", advirtió el DT, el argentino Guillermo Barros Schelotto.



"Me agradó la actitud del equipo (ante Ecuador). Hubo presión y eso es fundamental. Buscaremos hacer lo mismo frente a Perú: tratar de jugar, presionarlo y atacarlo...", subrayó.



La prensa paraguaya desempolvó eliminatorias que dejaron fuera a Paraguay en el último partido, como la de Rusia-2018 cuando Venezuela el 17 de octubre de 2017 vino a Asunción y le ganó 1-0 a la Albirroja.



Perú también dejó fuera a Paraguay del Mundial de EEUU-1994 en setiembre de 1993 al empatarle 2-2 en Lima cuando el conjunto guaraní con una victoria avanzaba al repechaje contra Australia y eliminaba a Argentina.



Paraguay tendrá ante Perú cinco bajas: el delantero Miguel Almirón (Newcastle United, ENG), el volante Mathias Villasanti (Gremio, BRA), Blas Riveros (Brøndby IF, DEN) y su capitán Gustavo Gómez (Palmeiras, BRA), suspendiso, y el atacante Robert Morales (Cerro Porteño) que sufrió ante Ecuador rotura de ligamentos cruzados y estará varios meses de baja.