Daniel Molina Durango

El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, se mostró decepcionado este martes tras caer 2-0 frente al Shakhtar Donetsk, complicándose su pase a octavos de final de la Champions, pero no piensa en "dimitir para nada".



"No, para nada, no voy a dimitir para nada. Vamos a seguir", dijo Zidane en la rueda de prensa posterior al encuentro, tras ser preguntado si se plantea una posible salida ante los malos resultados del equipo en el inicio de la temporada.



"La primera parte estuvimos muy bien, merecimos el primer gol y hubiera cambiado todo, los goles suyos nos hacen mucho daño, hemos tenido dos o tres ocasiones, tirando al poste, pero no ha querido entrar la pelota y luego ha sido complicado", dijo Zidane.



"Hemos tenido momentos delicados, siempre vamos a tener momentos difíciles", añadió el técnico merengue, considerando que "es una mala racha de resultados, pero hay que seguir".



"Hoy era una final, la preparamos muy bien, hicimos una gran primera parte. Sabemos que falta un partido y tenemos que ganar y pensar en pasar de ronda", afirmó Zidane.



"Momentos delicados siempre hemos tenido y siembre habrá en este club", añadió Zidane, que se ve con ánimos para revertir la situación.



"Tengo fuerza y voy a darlo todo, y los jugadores también", aseguró.



"Hicimos un buen partido y merecimos más, hay que levantar la cabeza y pensar en el próximo partido, cuando hay una mala racha no hay más remedio que pensar en el otro partido y adelante", explicó Zidane, que quiere mostrarse optimista.



"Es un momento complicado, pero en los momentos complicados hay que sacar nuestro carácter", insistió.



"Es una pena porque no merecíamos perder, y vamos a tener que ganar el último partido porque hoy no se ha podido, pero vamos a creer y a luchar", concluyó.