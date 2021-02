Juan Carlos Pamo

"Uno no puede creer cuando te llama Gallardo": Agustín Palavecino, exjugador del Deportivo Cali

Agustín Palavecino llegó este viernes en la mañana a Buenos Aires, presentó exámenes y en la tarde fue oficializado como nuevo jugador de River Plata.

El exjugador del Deportivo Cali, quien no quiso hablar en su despedida del cuadro azucarero, se mostró feliz por llegar al equipo orientado por Marcelo Gallardo.

"La verdad estoy muy feliz, esperé mucho este momento. Contento de estar acá, se hizo larga la espera pero sé que es un paso importante en mi carrera. Uno no puede creer cuando te llama Gallardo... Escuché sus palabras, me puse muy contento así que ahora esperando poder empezar a entrenarme", expresó el jugador que estuvo durante dos temporadas con los verdiblancos.

La escuadra 'millonaria' comprará al Deportivo Cali el 35% de su ficha en 1,8 millones de dólares y además tendrá un compromiso de adquisición de otro 30% a cambio de 1.700.000 dólares.

"Mi palabra hacia el presidente de Cali era que no cualquier club me estaba pidiendo... Hoy le preguntás a cualquier jugador si quiere venir a River y quién te va a decir que no... Yo hice la fuerza necesaria, les agradezco a los dirigentes de Cali y de River por haberse puesto de acuerdo y por eso hoy estoy acá", apuntó Agustín sobre la forma cómo se dio su traspaso.

Palavecino fue pedido por Gallardo ante la inminente salida de River de Nacho Fernández, quien se marchará al fútbol brasileño.