Alejandro Cabra Hernandez

Quince años tuvieron que pasar para que los caminos de Reinaldo Rueda y de la Selección Colombia se volvieran a cruzar.



En ese lapso en el que estuvieron separados —que fue muy largo, pero hoy luce bastante corto— ‘Rei’ tuvo que experimentar todo tipo de situaciones para sacarse la bronca por la manera como se dio su salida del combinado nacional en noviembre del 2006, cuando el entrenador vallecaucano, después de haber estado muy cerca de clasificar al Mundial de Alemania, se ilusionaba con comenzar un proceso desde ceros camino a Sudáfrica 2010.

Lea también: ¡Todo listo, mi 'Rei'! Reinaldo Rueda, nuevo entrenador de la Selección Colombia



Pero la vida le dijo que no. O, más bien, Colombia fue la que no estuvo convencida de creer en el entonces entrenador de 48 años, decidiéndose semanas después por Jorge Luis Pinto, quien acababa de conquistar una estrella con el hoy desafiliado Cúcuta Deportivo.



Esa distancia que parecía irreparable, así ambos (Reinaldo y Colombia) pensaran constantemente el uno en el otro, se venía acortando en los últimos meses y terminó por acabarse esta semana, cuando la Federación anunció el regreso de Rueda de manera oficial luego de varios días de negociaciones.



La tarea no fue sencilla. El hoy experimentado —y prestigioso— técnico primero tuvo que resolver su salida de la Selección Chilena luego de tres años en los que jamás se sintió en casa, mientras que Colombia tuvo que tomar la decisión de salir del estratega portugués Carlos Queiroz tras las humillantes derrotas sufridas ante Uruguay y Ecuador (3-0 y 6-1) en el rocoso camino a la Copa del Mundo de Catar 2022.



Ahora, con esa ilusión del sueño que se cumple, Reinaldo espera tener su revancha, esa que le costó sudor conseguir.

Un camino difícil, pero enriquecedor

Cuando se dio su salida de Colombia por primera vez, Reinaldo se llevó unas estadísticas que aún recuerdan los hinchas que pedían su continuidad. En el camino a Alemania 2006, el vallecaucano tomó al equipo en la cuarta fecha con un solo punto, y en las siguientes 14 jornadas ganó seis partidos, empató cinco y perdió tres, con un registro de 22 goles a favor y solo 8 en contra.



Previamente, ‘Rei’ había conquistado con las selecciones juveniles el título del torneo Esperanzas de Toulón del 2000 y el tercer puesto en el Mundial Sub-20 de Emiratos Árabes Unidos, dejándole al fútbol colombiano una gran herencia de buenos jugadores. Sin embargo, esto no fue suficiente para que pudiera seguir.



El destino lo llevó entonces a Honduras. Allí, en ese país centroamericano que no saboreaba la alegría mundialista desde la cita de 1982 en suelo español, empezó la ‘redención’ de Reinaldo.



Con el vallecaucano como técnico desde el 2007, el equipo ‘Catracho’ vivió cuatro años soñados y de buen fútbol que culminaron con la clasificación a Sudáfrica 2010, donde la selección albiazul no pasó la primera ronda, pero dejó buenas sensaciones antes Chile, Suiza y la campeona España.



La gesta de llegar a un Mundial la repitió cuatro años después, en Brasil 2014, pero con Ecuador, un equipo que bajo su dirección técnica se hizo prácticamente invencible en la altura de Quito, donde en las eliminatorias ganó siete partidos y solo empató uno, con Argentina.



Un año después, y ya con un reconocimiento internacional a sus espaldas, Reinaldo llegó al Atlético Nacional, donde en solo dos años conquistó la Copa Libertadores de América (2016), dos títulos de Liga, una Superliga, una Copa Colombia y una Recopa Suramericana.



Con ese palmarés, el estratega colombiano llegó a Brasil para dirigir al histórico Flamengo (con el que jugó la final de la Copa Suramericana 2017) y luego fue contactado por Chile, su última escala antes de regresar a Colombia.

Una gran aceptación

El regreso de Reinaldo fue recibido con buenos ojos en el país.

Hernán Darío el ‘Bolillo’ Gómez, experimentado entrenador que dirigió a Colombia en el Mundial de 1998, sostuvo: “Que Reinaldo sea el técnico de Colombia es una excelente noticia. Tiene un gran preparador físico (Eduardo Velasco) y un gran asistente (Bernardo Redín), así que estamos muy contentos. Todo el apoyo para él”.



Adolfo el ‘Tren’ Valencia, exdelantero y Mundialista con la Tricolor en 1994 y 1998, fue más allá y se aventuró a hacer un análisis de lo que será este nuevo capítulo de ‘Rei’ con Colombia: “Él nos devolverá la identidad”, sentenció.



Por su parte, el periodista Nicolás Samper, habló de lo que él considera que será el gran desafío del nuevo seleccionador nacional: “Rueda tendrá que asumir después de una de las peores goleadas recibidas por la Selección en los últimos años y en medio de la incertidumbre deportiva y dirigencial. Su reto será el de hacer que esa herencia negativa que le dejaron, no pese en su propio currículum después, cómo le ocurriera en el 2006”.



Así las cosas, Rueda espera comenzar pronto los trabajos con miras a la clasificación a la Copa del Mundo. El próximo escollo, el 25 de marzo, será la puntera Brasil. La revancha del carismático técnico, sin duda alguna, ya comenzó.