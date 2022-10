Una nueva jornada de Champions League vivieron los colombianos por la fase de grupos

Se cumplió una nueva jornada de la fase de grupos de la Champions League 2022/23. En esta fecha, algunos colombianos tuvieron minutos y sus equipos fueron victoriosos ante unos buenos rivales. Luis Díaz, jugó el partido completo con el Liverpool y Rafael Santos Borré sigue sin estrenarse con gol en la Liga de Campeones con el Frankfurt.



El Liverpool de Jurgen Klopp consiguió una importante victoria ante el Ranger por el Grupo A de la Champions. Los goles fueron marcados por Alexander Arnold y Mohammed Salah desde el punto penal. El 'Guajiro' Luis Díaz jugó el partido completo y fue clave para el desarrollo del juego de los 'Red devils'. Con este triunfo el equipo de 'Lucho' es segundo con 6 puntos.



Otro cafetero que gozó del triunfo fue Luis Suárez con el Olympique de Marsella. El equipo francés derrotó al Sporting de Lisboa 4-1. El delantero colombiano no tuvo minutos en el partido.



Por otro lado, el equipo del 'Comandante' Rafael Santos Borré empató 0-0 contra el Tottenham por el Grupo D. El barranquillero entró en el minuto 57 del partido. Borré, quien viene de marcar con la Selección Colombia, todavía no ha hecho su primer gol por Champions League. Por su parte, el caucano Davinson Sánchez no tuvo participación en el encuentro con los 'Spurs'.



Un equipo que dio la sorpresa en esta jornada de Liga de Campeones fue el Brujas de Bélgica, al haber derrotado 2-0 al Atlético de Madrid con goles de Kamal Sowah y Ferran Jutglá por el grupo B. El volante Éder Álvarez Balanta entró al minuto 79 para el cierre del encuentro.

Por último, el Porto se llevó un triunfo importante en esta jornada para poder seguir combatiendo por la clasificación a los octavos. Los 'Dragones' derrotaron 2-0 al Bayern Leverkrusen por el grupo B. Zaido Sanusi y Wenderson Galeno fueron los anotadores del encuentro. El colombiano Matheus Uribe fue titular y jugó 83 minutos del encuentro. El volante cafetero fue pieza clave para el triunfo y tuvo una excelente actuación. Al final del duelo, fue escogido como el MVP de los 'Dragones'.



De esta manera se vivió una nueva fecha de Champions con la participación de algunos colombianos. Este miércoles solamente estará Juan Guillermo Cuadrado con la Juventus.