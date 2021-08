Una locura: París Saint-Germain es el nuevo ‘Galáctico’ del fútbol internacional

El mundo del fútbol empezó a utilizar la frase 'Galáctico' hace 21 años, cuando al Real Madrid, gracias a la poderosa chequera que manejaba el empresario español Florentino Pérez en su primera etapa como presidente del equipo blanco, comenzaron a llegar jugadores de primerísimo nivel.



El portugués Luis Figo, el francés Zinedine Zidane, el brasileño Ronaldo, los ingleses David Beckham y Michael Owen, además de Roberto Carlos y Sergio Ramos, fichados entre el 2000 y 2004 en esa era Florentino, hicieron que la prensa llamada al Real Madrid como el equipo 'Galáctico'.

Y así se mantuvo en los años siguientes cada que el onceno madrileño acometía la contratación de alguna estrellas, como en su momento se dio con el arribo del portugués Cristiano Ronaldo, por ejemplo.



Hoy, cuando ya esa frase parece ser parte del pasado glorioso del Real Madrid, la prensa y los aficionados en el mundo comenzaron a endosarle ese apodo al París Saint Germain, el poderoso club que acaba de contratar a nadie menos que a Lionel Messi.



Con un plantel en el que ya estaban Neymar y Kylian Mbappé, considerados entre los mejores del mundo, además del italiano Marco Verrati, del argentino Ángel di María y del brasileño Marquinho, el PSG le sumó al arquero italiano Gianluigi Donnarumma, al central español Sergio Ramos, al lateral marroquí Achraf Hakimi y al holandés Georginio Wijnaldum, para potenciar un equipo que va en serio por la Liga de Campeones.



De inmediato, al conformar un plantel de lujo, no podía quedar atrás la pregunta de si el París Saint Germain era, de lejos, el mejor equipo del mundo en la actualidad.



“El PSG ya es el mejor equipo del mundo; el año pasado tenía un gran plantel y si miramos los jugadores que ha sumado ahora, estamos ante un club poderoso. Messi es de los mejores de la historia y se encontrará con jugadores de otro nivel. Tiene para levantar la Champions”, dijo el periodista de France Football, Florent Torchut



Entre tanto, Fabián Torres, del diario Marca de España, dice que hay dos lecturas. “El PSG sí es el mejor equipo con las mejores figuras del fútbol actual; pero otra cosa es que como conjunto y como equipo pueda desarrollar esa faceta. No es difícil, pero le puede costar porque unir estrellas no significa que su juego sea el mejor”.



Para Federico Ribeiro, periodista brasileño, “el PSG tiene el mejor 11 del mundo, con los fichajes de Messi, Ramos y Donnarumma. El ataque tiene mucha técnica y velocidad. La calidad individual del PSG es incomparable y eso lo lleva a un nivel muy superior al de los demás equipos”.



El futbolista colombiano James Rodríguez también tuvo elogios para el onceno parisino con la llegada de Messi, aclarando además la obligación que tienen a nivel europeo.



“Con esa nómina que armaron tienen la obligación de ganar la Champions. Puede ser que el equipo que le dé guerra sea el Manchester City. Al Real Madrid no hay que descartarlo nunca. Ya que les den la Champions... mentiras, esto es fútbol y cualquier cosa puede pasar”, dijo el mediocampista del Everton.



Lo tiene que demostrar

​

La presencia de tantas estrellas que convierten al PSG en el equipo 'Galáctico' lo obligará a ratificar en la cancha todas las bondades que se han venido hablando desde el arribo de Lionel Messi.



“Es el mejor plantel del mundo, pero mejor equipo tendrá que demostrarlo en la cancha; por algo el Lille le ganó la Liga; pero por nómina e individualidades, ningún equipo del planeta puede competir hoy con el PSG. Pero hay que ver si esa calidad se transforma en sentido colectivo”, reconoce Juan Pablo Méndez, redactor del diario Olé de Argentina.



En igual sentido se pronunció el propio Lionel Messi, como anticipándose a lo que todo el mundo dice, que el onceno francés será sin duda el vencedor de la próxima Liga de Campeones.



“Ganar la Champions no es fácil. Podés tener el mejor equipo del mundo y no ganar. Esto es fútbol y los pequeños detalles te pueden dejar afuera. El PSG estuvo muy cerca y no lo pudo conseguir. Es una competición en la que están los mejores”, sentenció el crack argentino, como queriendo bajar de las nubes a los que ya ven al PSG como el equipo imbatible.



Héctor Varela, técnico vallecaucano que ha hecho cursos en la Uefa y está radicado desde hace varios años en Inglaterra, confiesa que el París Saint Germain puede ser un equipo imbatible si el técnico Mauricio Pochettino logra alinear bien a todas sus estrellas.



“El PSG puede ser gran protagonista en la Champions si logra organizar a sus estrellas; Pochettino tiene que elaborar un plan con un gran modelo de juego para poder integrar a todas sus figuras. Con Messi en la cancha se va a jugar más con el balón en el piso y a utilizar los toques cortos.



Esto no es añadir jugadores por buenos que sean a un equipo, hay que trabajar los procesos de defensa y ataque para que den los resultados”, señala Varela.



Y asegura el técnico vallecaucano que la próxima Champions se volverá a quedar en la Premier, como sucedió en la versión pasada con el triunfo del Chelsea.



“Este año la Liga de Campeones va a ser muy interesante, pero creo personalmente que la ganará otra vez un equipo de la Premier. Claro que va a haber una pelea dura con el Bayern Múnich, con uno o dos equipos italianos, con el Real Madrid y con el PSG si Pochettino logra poner a jugar a sus figuras”, dice Varela.



El mundo sigue hablando sobre la que es la noticia del fútbol, la prensa continúa escribiendo historias y reacciones por la llegada de Messi al PSG, la afición del Barcelona sigue llorando y la del París alucina con un plantel totalmente 'Galáctico'.



Mientras tanto, el técnico Mauricio Pochettino espera que baje la marea y ya Messi inicie a entrenar para armar un lindo rompecabezas. La Liga francesa ya inició y la Champions, que es el gran objetivo, también comenzó en su etapa preliminar.



Tiempo es lo que hay para ver si el PSG le hace honor al apodo que el Real Madrid puso de moda hace ya 21 años.