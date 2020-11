Un gol del ecuatoriano Caicedo salva un punto para la Lazio ante el Zenit de Wilmar Barrios

Juan Carlos Pamo

Un gol del ecuatoriano Felipe Caicedo (minuto 82) permitió a la Lazio, diezmada por las bajas, salvar un punto en la cancha del Zenit San Petersburgo (1-1) este miércoles y mantener su imbatibilidad en el grupo F de la Liga de Campeones.



El equipo italiano, que no pudo contar con su goleador Ciro Immobile, su arquero Thomas Strakosha y su volante brasileño Lucas Leiva, es líder del grupo F con cinco puntos (una victoria y dos empates) , a la espera de lo que ocurra en el duelo entre el Brujas y el Borussia Dortmund.



Caicedo logró el empate al aprovechar en velocidad un centro raso de Francesco Acerbi.



Antes el Zenit había sido muy superior, sobre todo en el plano físico, ante una Lazio con problemas para construir y darle ritmo al juego.



El tanto local llegó en una espectacular combinación que culminó Aleksandr Erokhin (32) con un control de pecho y un disparo con la zurda. En la construcción de la jugada combinaron en dos ocasiones Artiom Dziuba y Daler Kouzyayev.



La Lazio llegó a San Petersburgo agitada por la investigación abierta por parte de las instancias deportivas italianas por posibles "violaciones de los protocolos sanitarios" sobre el covid-19.



Su técnico Simone Inzagui no aclaró el martes en rueda de prensa si sus tres jugadores ausentes habían dado o no positivo en los test de coronavirus a los que son sometidos los jugadores antes de cada viaje, en virtud del protocolo de la UEFA.



Ciro Immobile y Leiva jugaron sin embargo el domingo con la Lazio, después de otros test realizados el fin de semana, en esa ocasión en el marco de las medidas adoptadas por la Serie A, por lo que la Federación Italiana investigará lo ocurrido.



A pesar de la complicada situación y de ser inferior en la cancha del Zenit, el equipo romano consiguió un valioso triunfo para finalizar la primera vuelta de la fase de grupos manteniendo todas las opciones para jugar los octavos.