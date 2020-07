¡Un campeón sin corona! Estos son los títulos que ha ganado James con el Madrid sin jugar

Daniel Molina Durango

James Rodríguez es uno de los futbolistas colombianos más ganadores de la historia. Solo con el Real Madrid, equipo que este jueves se coronó campeón del fútbol español, ya suma nueve títulos, aunque hay un sabor agridulce: en cinco de esas consagraciones el colombiano no ha jugado en el encuentro definitivo.



En el presente torneo español, que Real conquistó con una fecha de anticipación, James solamente disputó 419 minutos repartidos en ocho partidos, marcando un gol.



Sin embargo, el ‘10’ de la Selección Colombia, al no tener la continuidad esperada, le pidió a su técnico, Zinedine Zidane, que no lo siguiera teniendo en cuenta para estos últimos partidos decisivos, en donde los merengues cristalizaron el campeonato.



En los últimos cuatro juegos ligueros del Madrid, James ni siquiera entró en la lista de convocados, lo que supone, además, su salida del equipo.



Algo similar le pasó este año en la Supercopa de España, cuando Zidane le dio minutos en las semifinales, pero no lo tuvo en cuenta en la gran final frente al Atlético de Madrid.



Ya en el pasado le había ocurrido esto mismo a Rodríguez con ‘Zizou’, que no lo tuvo en cuenta para disputar la final de la Champions League del 2016 en Milán ante el Atlético (la undécima ‘orejona’ del equipo blanco) y el Mundial de Clubes de ese mismo año.



Además, en la final de la Champions del 2017, frente a la Juventus, James ni siquiera fue convocado y tuvo que celebrar la consagración de su equipo en la tribuna.



James solo participó activamente en la consagración de la Supercopa de Europa 2014 y el Mundial de Clubes de ese mismo año con Carlo Ancelotti como técnico. También estuvo en el título de Supercopa de Europa del 2016 y la Liga de España del 2017.



Así las cosas, James sí que ha sabido ser campeón con el Real, pero quizá no lo haya disfrutado tanto por las condiciones en las que le tocó vivir esos festejos.