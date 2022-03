UEFA abre expediente disciplinario a Al-Khelaifi, Leonardo y al PSG por mal comportamiento

La UEFA abrió un expediente disciplinario contra el París SG, su presidente Nasser Al-Khelaifi y su director deportivo Leonardo, por el comportamiento de los dos dirigentes tras la eliminación de los parisinos el miércoles en los octavos de final de la Champions frente al Real Madrid.



El expediente está basado en el artículo 11 del reglamento disciplinario de la instancia, sobre "los principios generales de conducta", así como en el 15, que sanciona el "comportamiento incorrecto de los jugadores y directivos", precisó un portavoz de la UEFA a la AFP.



Estas dos disposiciones sancionan sobre todo el no respeto "a las instrucciones del árbitro" o más ampliamente "al comportamiento antideportivo", que pueden castigarse con partidos de suspensión y multas económicas.



La prensa española informó este jueves que Al-Khelaifi y Leonardo tuvieron un "comportamiento agresivo" hacia los árbitros una vez consumada la eliminación del PSG, después de perder 3-1 contra le Real Madrid.



Según estos medios, Al Khelaifi y Leonardo bajaron de su palco al vestuario de los árbitros, confirmaron también fuentes del club merengue sin dar mayores detalles.



El presidente del PSG y su director deportivo estarían descontentos con el arbitraje en el primer tanto del Real Madrid, en el que el PSG se quejó de que no se pitara una falta de Benzema, autor del un triplete, sobre el arquero Gianluigi Donnarumma.



Una versión contestada por el club parisino: según una fuente consultada por AFP, Leonardo y el presidente quisieron hablar con el árbitro. El tono subió cuando se dieron cuenta que había alguien grabando con un teléfono móvil y pidieron a su propietario que parara.



Según la radio Cadena Ser, el presidente del PSG habría amenazado a un empleado del Real Madrid, que intentó grabar con su móvil la escena.



El diario As señala que tras el altercado, "el PSG mandó a un empleado de protocolo del club francés para disculparse con los árbitros y con el Real Madrid".



"Está claro que es una sensación de mucha injusticia por una falta clara sobre Donnarumma de Benzema", dijo el técnico del PSG, Mauricio Pochettino, tras el encuentro.



- "Sensación de injusticia" -

Los dos dirigentes del PSG "mostraron un comportamiento agresivo e intentaron entrar al vestuario de los árbitros", según el acta del encuentro, que reflejan este miércoles los diarios españoles.



"Cuando el árbitro les pidió que se fueran, bloquearon la puerta y el presidente golpeó deliberadamente el banderín de uno de los asistentes, rompiéndolo", habría añadido el árbitro del encuentro, Danny Makkelie, en el acta, de acuerdo con la prensa española.



Según Marca y As, el presidente y el director técnico del PSG en su búsqueda del vestuario de los árbitros, llegaron a meterse en el del delegado del Real Madrid, Megía Dávila.



Antes de que la UEFA anunciase el expediente disciplinario, un portavoz de la instancia informó que se estaban examinando "los informes oficiales", entre ellos el del árbitro.



Hombre fuerte del fútbol mundial con múltiples facetas, Nasser Al Khelaifi no es sólo el presidente del PSG: dirige también el grupo beIN Media, uno de los principales actores en el mercado de derechos televisivos, preside la potente Asociación Europea de Clubes (ECA), y tiene un puesto en el comité ejecutivo de la UEFA.



Oponiéndose en la primavera de 2021 a un proyecto de competición europea privada y semicerrada, el catarí había salido reforzado de la crisis de la Superliga. "Con usted, vamos a salvar el fútbol", le dijo el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin.