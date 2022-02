Turno para dos favoritos: Chelsea y Juventus entran en acción en octavos final de la Champions

El vigente campeón Chelsea aborda como claro favorito la ida de octavos de final de Liga de Campeones ante el Lille, el martes a las 3:00 p.m., de igual modo que la Juventus, que visita al Villarreal con el objetivo de regresar a cuartos luego de dos decepciones consecutivas en octavos.



Para los apostantes, el Lille, undécimo en la Ligue 1 francesa, tiene escasas opciones de lograr la gesta en Londres ante un equipo que acaba de proclamarse campeón del mundo de clubes.



Pero el vigente campeón de Francia sabe echar abajo los pronósticos esta temporada, como ya lo hizo al finalizar al frente de su grupo en Champions, y con la ventaja de tener el partido de vuelta en casa el 16 de marzo.



"Es un partido de eliminatoria, y en todos los partidos así (...) puede haber sorpresas", previno el entrenador francés Jocelyn Gourvennec en una entrevista con la AFP.



Pero en su segundo duelo de octavos de final de Champions, después del perdido contra el Manchester United en 2007, el Lille deberá derribar un muro, en la figura de Edouard Mendy, uno de los mejores arqueros del mundo.



Con el senegalés, flamante campeón de África con su selección, bajo palos, el Chelsea sólo ha encajado un gol en cinco partidos de la Champions.

- La Juve lejos de su mejor forma -

"No hay que pensar mucho en los que nos ven como favoritos contra el Lille", temporizó el técnico 'Blue' Thomas Tuchel, cuyo equipo viene de ganar por la mínima el derbi de Londres ante el Crystal Palace (1-0).



Una victoria que mantiene lejos aún al Chelsea de la posibilidad de conquistar la Premier, en la que marcha tercero a 13 puntos del líder Manchester City.



Al igual que los ingleses, la Juve es un favorito que no está en su mejor forma. Los italianos, cuartos en la Serie A, vienen de empatar en el derbi ante el Torino (1-1).



Aunque el equipo de Massimiliano Allegri no he perdido en los últimos doce partidos de la Serie A.



Sin el argentino Paulo Dybala, lesionado, pero con el fichaje estelar Dusan Vlahovic (comprado por más de 70 millones de euros/79 millones de dólares), los 'bianconeri' alimentan la esperanza de estar en cuartos después de dos eliminaciones en octavos; en 2020 (Lyon) y 2021 (FC Oporto).

- Programa de octavos de final de la Liga de Campeones:

Martes (vuelta el 16 de marzo)

Chelsea (ENG) - Lille

Villarreal (ESP) - Juventus (ITA)



Miércoles (vuelta el 15 de marzo)

Atlético de Madrid (ESP) - Manchester United (ENG)

Benfica (POR) - Ajax Amsterdam (NED)

Ya jugados

. Martes 15 febrero (vuelta el 9 de marzo)

París SG - Real Madrid (ESP) 1 - 0

Sporting CP (POR) - Manchester City (ENG) 0 - 5



Miércoles 16 febrero (vuelta el 8 de marzo)

RB Salzburgo (AUT) - Bayern Múnich (GER) 1 - 1

Inter (ITA) - Liverpool (ENG) 0 - 2