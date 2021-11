¡Tremendo elogio! Estrella de la Selección Brasil habló maravillas de Reinaldo Rueda

Lucas Paquetá es una de las figuras de la selección brasileña que el próximo jueves 11 de noviembre se medirá a Colombia en Sao Paulo, por la eliminatoria.



El joven extremo por izquierda no ahorró elogios hacia el técnico colombiano Reinaldo Rueda, con quien coincidió en el Flamengo entre 2017 y 2018, señalando que apostó por él en un momento muy difícil del equipo.



"Cambió mi vida, me puso a jugar en un momento complicado, apostó por mí", señaló Paquetá.



"A él (Rueda) le agradezco esa oportunidad porque siempre me respaldó", dijo el jugador brasileño que hoy juega en el Lyon de Francia.



Sobre el partido ante Colombia, también opinó: "Colombia siempre es un adversario muy difícil, siempre fueron juegos bien duros. Es un equipo que juega muy fuerte y cada partido contra ellos fue muy disputado", dijo el volante en una rueda de prensa en la metrópoli brasileña.