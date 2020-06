Tottenham, con Dávinson Sánchez los noventa minutos, igualó contra el Manchester United

Daniel Molina Durango

Tottenham, con el defensa colombiano Dávinson Sánchez los noventa minutos, y Manchester United empataron a un gol este viernes, en la en la 30ª jornada de la Premier League, la primera que se disputa completa tras la reanudación del campeonato después del parón por el coronavirus, un resultado que no deja contentos a ninguno de los dos equipos.



Pese al punto sumado, los 'Spurs' suman 42, pero pueden acabar más distanciados de la zona de Champions (el cuarto, Chelsea, tiene 48 con un partido menos), y el United podría perder incluso la quinta plaza (a dos puntos de los Blues) si el Sheffield United gana el domingo al Newcastle.



El partido, el primero que disputaban ambos equipos tras la reanudación de la Premier League, demostró que tres meses de inactividad pasan factura.

Tras unos primeros 20 minutos en los que no ocurrió nada en la cancha, el partido se fue animando, sobre todo por parte de los locales, que se adelantaron en el marcador con un gol del holandés Steven Bergwijn, tras una gran jugada personal (27).



El United mejoró en la segunda parte, sobre todo tras la entrada del francés Paul Pogba por el brasileño Fred (63).



El centrocampista galo provocó el penal, por una entrada de Eric Dyer, que el francés Bruno Fernandes convirtió en el 1-1 (81).



En el minuto 90, el árbitro pitó otro penal por una falta de Dyer sobre Fernandes, pero el VAR demostró que no había habido contacto y el colegiado se retractó de su decisión, por lo que el marcador ya no se movió.

Antes, el Southampton derrotó por 3-0 al Norwich y suma tres puntos que prácticamente le aseguran la permanencia, todo lo contrario que su rival, colista y casi descendido.



Danny Ings (49), Stuart Armstrong (54) y Nathan Redmond (79) fueron los autores de los goles de los 'Saints', que ascienden a la 13ª plaza, con 37 puntos, diez por encima de la zona de descenso.



Con 21 puntos, en cambio, el Norwich sigue dando pasos de gigante hacia el descenso al Championship.

Ambos partidos, como todos los de la 30ª jornada que se disputarán hasta el lunes, comenzaron con un minuto de silencio en agradecimiento al personal sanitario que lucha contra el nuevo coronavirus y en homenaje de todas las víctimas de la pandemia y los jugadores, técnicos y árbitros pusieron una rodilla en tierra en apoyo al movimiento antirracista 'Black Lives Matter'.