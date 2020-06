La revancha de David Ospina: el portero de la Selección Colombia brilla en el Nápoles

Daniel Molina Durango

El título de Copa de Italia logrado por David Ospina es la bendición que el arquero colombiano necesitaba para demostrarle a un sector de la hinchada napolitana que el equipo del sur no se había equivocado cuando lo fichó hace ya dos años.



Y es que desde que llegó el portero de Selección Colombia en condición de préstamo al Nápoli, procedente de Inglaterra y del Arsenal, se tejieron muchos debates en torno a que si el titular debía ser Ospina o la joya italiana Álex Meret (21 años), o en su defecto el veterano griego Orestis Karnezis (33 años).



Primero fue Carlo Ancelotti quien como técnico decidió rotar en el arco a Ospina y a Meret, lo que produjo dudas en torno a si el Nápoli, cuando se venciera la opción de compra, debería pagar cuatro millones de euros por un arquero que no era titular indiscutido.



Después llegó Genaro Gatusso, pero el exjugador del Milán al final se decidió por el colombiano, encontrando respuesta positiva, ya que Ospina, además de ser titular en la Liga italiana y en la Champions, fue artífice del título de Copa de Italia logrado el miércoles ante Juventus.

“Me gusta Ospina por cómo quiero jugar, si se mueve correctamente, puede darnos superioridad numérica; es un gran arquero que será de mucha utilidad para el equipo”, señaló Gatusso en el momento en que le preguntaron por quién se decidiría en el arco.



En la Copa de Italia el antioqueño estuvo en cuatro partidos: en el triunfo 2-0 en octavos de final sobre Perugia, en la victoria 1-0 ante la Lazio en cuartos, el 1-0 a favor en la ida de semifinales frente al Inter, y luego en el 1-1 en la vuelta ante el mismo equipo de Milán.



En total, con la escuadra italiana, desde su llegada en 2018, el meta de la Selección Colombia tiene 40 juegos, lo que confirma la continuidad que ha tenido en los últimos meses, despejando las dudas que se habían presentado al comienzo.

David Ospina y el trofeo de la Copa Italia.

“David Ospina fue quien puso al Nápoli en la final de la Copa de Italia; se repuso de su mala respuesta en el gol olímpico frente al Inter y luego tuvo atajadas claves que lo hicieron figura del partido”, había comentado sobre el colombiano el periodista argentino Juan Pablo Varsky.



La Gazzetta dello Sports de Italia también elogió al colombiano: “Es magistral en el momento de superar un error, no se descompone, tiene carácter y realiza grandes atajadas. Sabe cómo leer el juego profundo de sus oponentes, sabe cómo ir más allá de su propia área y tiene buen juego de pies”.



Ospina no estuvo en la final de la Copa de Italia y en su lugar actuó Meret, quien aprovechó el momento para alejar cualquier polémica con el colombiano.



“Esto no lo tomo como una revancha con David, esta vez me tocó atajar a mí ante la Juventus, somos un equipo y quien juegue siempre tratará de dar lo mejor para el equipo”, dijo el arquero italiano después del título de la Copa de Italia.



El Nápoli volverá a la competición la próxima semana por la Liga italiana, y seguramente Ospina estará de nuevo custodiando el arco de su equipo, un derecho que se ha ganado a pulso en todos los encuentros que ha afrontado hasta el momento.



Por lo pronto, el meta, que pasó por otros equipos como Nacional, Niza y Arsenal, celebra su primer gran título en el fútbol italiano.

En Inglaterra ya había ganado la FC Cup y la Supercopa, mientras que en Colombia alcanzó tres ligas siendo muy joven.



La revancha que Ospina ha tenido en Italia, traducida en continuidad, le vendrá muy bien a la Selección siempre y cuando se reanuden este año las competencias internacionales.

