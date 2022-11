Todo tranquilo para el PSG: El equipo parisino goleó en su último partido previo a Qatar 2022

El París Saint-Germain goleó al Auxerre (5-0) con sus tres estrellas, Kylian Mbappé, Lionel Messi y Neymar en el once de inicio, en su último partido antes del Mundial (20 noviembre-18 diciembre), este domingo en la 15ª fecha de la Ligue 1.



El astro francés marcó el primer gol, mientras que otros mundialistas brillaron, como los portugueses Nuno Mendes, con dos pases de gol, y Renato Sanches (un gol), así como el español Carlos Soler y el marroquí Achraf Hakimi, ambos también goleadores.



Para esta última cita antes de la cita catarí, la MNM (Messi, Neymar, Mbappé) respondió presente al pitido inicial, pero no ofreció su mejor versión sobre el césped. En un partido disputado en su mayoría al trote y sin gran intensidad, los tres astros parecían tener ya la cabeza en otro lugar.



La aparente apatía del trío mágico del PSG no impidió sin embargo a los campeones de Francia regalarse una goleada para irse tranquilos al parón, hasta el próximo partido de la Ligue 1, programado el 28 de diciembre contra el Estrasburgo.



La temprana apertura del marcador, firmada por Kylian Mbappé tras una jugada hilvanada por Messi, quien abrió para que el centro de Nuno Mendes fuese rematado dentro del área por el prodigio francés (11), sirvió para anestesiar el partido durante varios minutos.



No era cuestión de tomar el menor riesgo para los mundialistas, algunos de ellos, como Messi y Neymar, que jugarán posiblemente su última Copa del Mundo en Catar.



Aunque Messi llegó a estrellar un balón en el poste en un disparo con la izquierda (66). 'Ney' se mostró más discreto, evitando el contacto con los defensores rivales y jugando al ralentí, lejos de sus buenos primeros partidos de la temporada.



Mbappé el más activo

"Ninguno de mis jugadores me envió ninguna señal de miedo. Mi obsesión era que mi equipo pudiera expresarse lo más libremente posible sin la psicosis de una lesión", afirmó el técnico parisino Christophe Galtier.



"Eso podía pasar por la cabeza de los jugadores pero tuve jugadores implicados en las sesiones de entrenamiento y los jugadores respondieron presente", añadió.



En el seno de la 'MNM' fue Mbappé el que se mostró más activo. Además de su gol, su duodécimo en Ligue 1, el jugador de Bondy no es escondió y no cesó de pedir el balón y de correr.



Carlos Soler (50), Achraf Hakimi (55), Renato Sanches (80) y Hugo Ekitike (84) sellaron la goleada, aunque antes de ello el conjunto visitante puso a prueba a Gianluigi Donnarumma con sendos intentos de Mbaye Niang (16) y de Lassine Sinayoko (21).



En la parte final del partido, Galtier dio un poco de tiempo de juego a Presnel Kimpembe, con el tendón de Aquiles tocado desde finales de octubre. Una buena noticia para la selección francesa de Didier Deschamps a nueve días de la entrada en liza de los 'Bleus' en el Mundial ante Australia, el 22 de noviembre.



Messi y Neymar fueron sustituidos en el minuto 74, contentos por una vez de salir prematuramente del terreno de juego. Un Mundial bien vale un pequeño sacrificio.



Con el PSG líder con cinco puntos más que el Lens, la 15ª fecha concluye en Francia este domingo con otros seis partidos, entre ellos la visita del Olympique de Marsella (4º) al Mónaco (5º).