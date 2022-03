Todo listo para el Suramericano sub17 femenino que se podrá ver a través de Señal Colombia

Regresa el fútbol a Señal Colombia, esta vez al lado de las deportistas colombianas que harán parte de la Selección Colombia Femenina Sub-17, que disputará el Suramericano de la categoría en Montevideo, Uruguay, del 1 al 19 de marzo.



El evento se podrá seguir a través de Señal Colombia en su franja Señal Deportes en un cubrimiento que ratifica el firme propósito de RTVC Sistema de Medios públicos de dar visibilidad a todas las disciplinas deportivas y en particular, en este caso, a la participación del fútbol femenino que ha tomado mayor relevancia en los últimos años.



Y para estar a tono con la ocasión, la transmisión será liderada por el talento femenino de RTVC, con las presentadoras Vanessa Palacios y Paula Fresneda en los comentarios, ambas experimentadas presentadoras y conocedoras del deporte en general y del fútbol en particular, quienes además estarán acompañadas por César Álvarez en la narración.



“Este equipo de periodistas a cargo de la transmisión de los partidos es una muestra más del valioso talento con el que contamos en RTVC Sistema de Medios Públicos y que nos permite tener una óptica distinta, la de mujeres expertas en el tema deportivo”, apunta Giovanni Gutiérrez, productor delegado de Señal Colombia.



El torneo Sub-17 había sido suspendido hace dos años, al igual que el Suramericano Sub -20, como consecuencia de la pandemia por el COVID-19, y se retoman este año. El torneo contará con la participación de diez combinados distribuidos en dos grupos que se enfrentarán en una primera fase.



Los dos primeros de cada grupo disputarán un cuadrangular y los tres primeros tendrán cupo directo al Mundial Sub – 17 que se llevará a cabo en India.



En el Grupo A estarán Uruguay, Colombia, Chile, Perú y Ecuador. Mientras que en el Grupo B la disputa será entre las selecciones de Brasil, Venezuela, Paraguay, Argentina y Bolivia.



Estos son los horarios de los juegos para Colombia:



Jueves 3 marzo, Colombia vs. Perú – 2:00 p.m.

Sábado 5 de marzo, Colombia vs. Chile – 6:30 p.m.

Lunes 7 de marzo, Colombia vs. Ecuador – 2 p.m.

Miércoles 9 de marzo, Uruguay vs. Colombia – 4:30 p.m.