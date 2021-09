Todo listo: El AlRayyan presentará oficialmente a James Rodríguez este jueves

El AlRayyan informó este miércoles que la presentación de James Rodríguez, como nuevo jugador del equipo catarí, será este jueves en el estadio mundialista Ahmad Bin Ali.



La presentación del jugador colombiano será a las a las 8:30 a.m. de Colombia (4:30 p.m. hora local).



"'Done', hecho", tuiteó el club catarí junto a una foto de James vestido con la elástica de la selección de Colombia para confirmar el fichaje, añadiendo en otro tuit posterior: "Bienvenido, 'Welcome' James Rodríguez".



El jugador cucuteño se alista para vivir una nueva experiencia en su carrera futbolística, esta vez en el fútbol catarí, que se alista para acoger el Mundial del 2022.



El volante, que llega proveniente del Everton, será dirigido por el francés Laurent Blanc, examcampeón del mundo.



James llega a reforzar y a darle un salto de calidad al AlRayyan, que no ha tenido un buen arranque en el campeonato. Solo cuenta con dos puntos en tres partidos que ha disputado.



El colombiano deja así el fútbol europeo, en el que brilló luciendo las elásticas del Oporto, Mónaco, Real Madrid, Bayern de Múnich y Everton.