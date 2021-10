Tite confirmó los convocados de Brasil para enfrentar a Colombia y Argentina

Las ausencias de Richarlison y Vinicius Jr y el regreso del mediocampista Philippe Coutinho son las grandes novedades de Brasil para los juegos del clasificatorio sudamericano hacia Catar-2022 de noviembre contra Colombia y Argentina, donde la 'Seleção' puede sellar su boleto al Mundial.



El volante del Barcelona podrá vestirse nuevamente de 'verdeamarelo' tras un año de ausencia por una lesión de meniscos sufrida en diciembre durante un juego de la liga española, según la lista de 23 convocados, liderada por Neymar y revelada por Tite este viernes.



"Él es un mediocampista articulador, es un gran jugador que está retomando su patrón", dijo el entrenador de la 'Canarinha' en una rueda de prensa en Rio de Janeiro.



El futbolista de 29 años no juega con su país desde la segunda jornada de la eliminatoria, el 14 de octubre de 2020, cuando Brasil venció 4-2 a Perú en Lima.



Aparte del regreso de Coutinho, cuyo club está inmerso en una crisis deportiva y económica, ahondada tras la salida de Lionel Messi al PSG en agosto, Brasil tendrá otras tres novedades significativas.



El campeón olímpico Richarlison, del Everton de Inglaterra, y Vinicius Jr, del Real Madrid de España, no fueron convocados.



"El desempeño y la oportunidad que Raphinha y Antony tuvieron en la pasada jornada fue importante para la convocatoria", explicó Tite sobre la ausencia de Vinicius.



Richarlison, uno de los hombres destacados de la 'Seleção', se ausentó en la triple jornada de octubre por lesión, pero ahora, según el comando técnico, no fue tenido en la cuenta por decisión técnica.



Sin los locales

Además, en acuerdo con los clubes, Tite no convocó a jugadores de la liga local que suele llamar, como Gabriel Barbosa 'Gabigol', Everton Ribeiro, Guilherme Arana y Weverton.



Los equipos brasileños entrarán en noviembre en la recta final del Brasileirao y cuatro de ellos disputarán las finales de la Copa Libertadores (Flamengo y Palmeiras, el 27 de noviembre) y la Sudamericana (el 20 de noviembre,Bragantino y Athletico Paranaense).



"En caso de una lesión o suspensión por cartones usaremos la prerrogativa de convocar un atleta" de los elencos locales, de considerarlo necesario, explicó Juninho Paulista, coordinador de la selección.



La excepción es la primera convocatoria del portero Gabriel Chapecó, de 21 años y suplente del Gremio de Porto Alegre.



Líder invicto de la eliminatoria con 31 puntos en once juegos de 18, Brasil recibirá a Colombia el 11 de noviembre en Sao Paulo y visitará a Argentina cinco días después en San Juan.



La Albiceleste de Messi, segunda con 25 puntos, fue el último equipo en vencer a los pentacampeones. Lo hizo 1-0 en la final de la Copa América-2021 en el Maracaná en julio pasado.



Ambas selecciones se encontrarán dos meses después de que el clásico sudamericano que disputaban en Sao Paulo, parte de la primera ronda del clasificatorio, fuera suspendido por una supuesta violación de los protocolos sanitarios por parte de cuatro jugadores argentinos.



El juego, que iba 0-0, fue paralizado en el minuto cinco y la FIFA debe adoptar una decisión.



Lista de convocados:



Arqueros: Alisson (Liverpool, ING), Ederson (Manchester City, ING), Gabriel Chapecó (Gremio).



Defensas: Danilo (Juventus, ITA), Emerson Royal (Tottenham, ING), Alex Sandro (Juventus, ITA), Renan Lodi (Atlético Madrid, ESP), Eder Militão (Real Madrid, ESP), Lucas Veríssimo (Benfica, POR), Marquinhos (PSG, FRA), Thiago Silva (Chelsea, ING).



Volantes: Casemiro (Real Madrid, ESP), Fred (Manchester United, ING), Fabinho (Liverpool, ING), Gerson (Olympique de Marsella, FRA), Lucas Paquetá (Olympique de Lyon, FRA), Philippe Coutinho (Barcelona, ESP).



Atacantes: Antony (Ajax, HOL), Roberto Firmino (Liverpool, ING), Gabriel Jesus (Manchester City, ING), Matheus Cunha (Atlético Madrid, ESP), Neymar (PSG, FRA), Raphinha (Leeds United, ING).