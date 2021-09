'Tino' Asprilla: "A James lo ofrecieron en todos los equipos de Italia y nadie lo quiso"

El exdelantero de la Selección Colombia, Faustino Asprilla, confesó lo que sucedió con James Rodríguez, quien no pudo encontrar equipo en el mercado de verano en Europa.



Asprilla, actual panelista de Espn, contó que las constantes declaraciones del volante en Twitch lo perjudicaron.



"En Italia nadie lo quiso y ¡estamos hablando de un goleador de un Mundial!. Coincidí en Barranquilla con un empresario y me dijo que a James se lo ofrecieron a todos los equipos de Italia y nadie lo quiso por los problemas por estar en Twitch. Inclusive, le ofrecian al jugador con la mitad del sueldo", reveló el 'Tino' en Espn.



En cuanto al acercamiento que hubo con el Milan, aseguró que nunca hubo un interés por parte del club 'rossonero'.



"En Europa respetan cuando un futbolista hace un nombre y a partir de ahí es mucho más fácil que te contraten. Lo que preocupa es que tengan que llamar para 'rifar' a James por todos los equipos y que nadie lo escoja. En situación normal se tendrían que pelearse por él. El Milan no fue a preguntarlo, tuvieron que ofrecerlo para analizar la posibilidad", relató Asprilla.



En las cuatro jornadas disputadas en la Premier League, James Rodríguez aún sigue sin debutar con el Everton esta temporada.