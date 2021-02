Tigres, a sacar las garras contra Bayern Múnich en la final del Mundial de Clubes

Juan Carlos Pamo

Tigres, México y la confederación de la Concacaf tienen cita este jueves (1:00 p.m.) con la historia en Catar. El conjunto ‘Felino’, donde actúan tres colombianos, buscará culminar la epopeya en su primera participación en el Mundial de Clubes venciendo en la final a un Bayern de Múnich de leyenda que acaricia un pleno de títulos.



Después de haber eliminado al campeón de Asia, el Ulsan Hyundai surcoreano en cuartos (2-1), y de dar la sorpresa ante Palmeiras brasileño en semifinales (1-0), los pupilos de Ricardo Ferretti afrontan la final ante el gigante bávaro con poco que perder y mucho que ganar: ser el primer equipo de México y de la Concacaf en proclamarse campeón del mundo.



Los colombianos Francisco Meza, Julián Quiñones y Luis Quiñones podrían inscribir también sus nombres en la historia, si Tigres se alza con el título, en el Education City Stadium de Rayán.



Luis Quiñones ha sido el colombiano más destacado en la plantilla mexicana.



“Para nosotros debe ser motivante enfrentar a un rival de esa grandeza. Hay que tener respeto, pero confiamos en nuestros compañeros para lograr superarlos”, dijo Quiñones a El País el martes, al referirse al Bayern Múnich.



En caso de victoria, el conjunto de San Nicolás de los Garza pondría fin a una racha de siete ediciones del Mundial de Clubes conquistadas por equipos europeos, desde el título del Corinthians brasileño en 2012.

Bayern motivado



Pero el reto es de enjundia ante un Bayern que derrotó 2-0 al campeón de África, el Al-Ahly egipcio, en semifinales, y que cuenta con la motivación a su vez de hacer historia si conquista su sexto título en juego del curso 2020.



El Bayern, que llevó a sus vitrinas los últimos meses la Champions League, la Bundesliga, la Copa alemana, la Supercopa alemana y la Supercopa de Europa, emularía la gesta del Barcelona en 2009, cuando el equipo azulgrana conquistó todos los títulos a los que aspiraba.



“Estoy convencido de que la afición del Barsa no quiere que gane el Bayern, porque así seguirían siendo los únicos de la historia en haberlo conseguido”, afirmó el miércoles el antiguo defensor argentino Javier Mascherano desde Catar, donde se halla invitado por la Fifa.



Para el club bávaro sería el segundo título mundial después del logrado en 2013.



“Será un partido emocionante, tendremos que dar lo mejor de nosotros mismos para ganarlo”, afirmó el entrenador Hansi Flick. “Es un equipo de clase mundial, es importante estar despierto”, añadió refiriéndose a Tigres.



El técnico bávaro no podrá contar con el central Jerome Boateng, quien le pidió regresar a Alemania después de la repentina muerte de su antigua pareja.



“Jerome (Boateng) vino a verme a mi habitación y me pidió abandonar la concentración para regresar a casa, y obviamente le dije que sí. Necesita hacerse un test del covid para regresar a Alemania, desgraciadamente no estará disponible”, explicó Flick.



Será, asimismo, un duelo de ‘pistoleros’ entre el delantero francés de Tigres Pierre-André Gignac y su homólogo polaco del Bayern Robert Lewandowski, quienes llegan a la final como los dos máximos realizadores del torneo con tres y dos goles respectivamente, y como autores de todos los goles firmados por sus equipos en Catar.



Tigres luchará contra la grandeza del Bayern y sueña con la copa.