Thomas Tuchel fue presentado como nuevo técnico del Bayern Múnich

Contactado la noche del martes por los dirigentes del Bayern Múnich, Thomas Tuchel quedó "completamente sorprendido" por el interés del club alemán para proponerle el puesto de entrenador y sustituir el viernes a Julian Nagelsmann, explicó este sábado el nuevo técnico del equipo.



"Me crean o no, estaba un poco perdido en los treinta primeros segundos de nuestra primera conversación. No sabía de lo que estábamos hablando. Quedó claro rápidamente que era para empezar ya", explicó Tuchel en una rueda de prensa organizada en el Allianz Arena, ante una veintena de cámaras de televisión.



"Me quedé completamente sorprendido. Era sorprendente. No contaba con eso para nada el martes, no había habido ningún contacto antes", añadió el técnico, vencedor de la Liga de Campeones con el Chelsea en 2021.



Tras una fase complicada en Bundesliga, con tres empates, dos derrotas y solo cinco victorias en los diez últimos partidos, dejando el puesto de líder al Borussia Dortmund, el Bayern decidió cesar a su entrenador, Julian Nagelsmann, que tenía contrato hasta 2026, para hacerse con los servicios por poco más de dos temporadas a Thomas Tuchel.



El entrenador nacido en Krumbach, en el sudoeste de Alemania, fue despedido en el Chelsea en septiembre de 2022 de su puesto de técnico y estaba libre desde entonces, instalándose en Múnich en ese momento.



Tuchel llega al banquillo del Bayern en plena tregua internacional, y no podrá disponer de todos sus jugadores hasta el viernes, en su primer entrenamiento con el equipo con los jugadores que no están con alguna selección, que está programado el lunes.



En su primer partido de la temporada en el banquillo del Bayern, Tuchel se enfrentará el sábado 1 de abril a su antiguo club, el Borussia Dortmund, para un clásico decisivo para la atribución del título esta temporada (Borussia Dortmund cuenta con 53 puntos, uno más que el Bayern).



"Es el partido con mayúsculas en el fútbol alemán. Y toma una nueva importancia", estimó Tuchel.