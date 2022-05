Thibaut Courtois, la gran figura en el título del Real Madrid en la Liga de Campeones

El arquero belga del Real Madrid Thibaut Courtois fue este sábado uno de los principales artífices de la victoria de su equipo en la final de la Liga de Campeones ante el Liverpool (1-0), merced a sus numerosas y salvadoras atajadas, que desesperaron a la dupla 'Red' formada por Mohamed Salah y Sadio Mané.



El espigado meta de 30 años, que la víspera del partido había declarado en conferencia que al estar en el Real Madrid se hallaba "en el lado bueno de la historia", conquistó así su primera Champions después de haber perdido la final de la edición de 2014 defendiendo el arco del Atlético de Madrid, precisamente ante su actual equipo (4-1).

- Determinante -

"Hacía tiempo que no recordaba un portero tan determinante en una final de la Champions League, Thibaut Courtois", tuvo tiempo de tuitear durante el segundo tiempo del partido la leyenda blanca Iker Casillas, precisamente el hombre que defendió el arco madridista en la final lisboeta de 2014.



Después de unas temporadas en las que parecía que se había roto el idilio del Real Madrid con la Liga de Campeones, el belga pudo al fin levantar la 'Orejona' en este acto de reconciliación del conjunto madrileño con su competición favorita, cuatro años después de su último título continental.



Y es que su llegada al club blanco procedente del Chelsea coincidió con el final de la era gloriosa del equipo que bajo la batuta de Zinedine Zidane conquistó tres Champions consecutivas.



Pese a que su camino a la titularidad no estuvo exento de baches, como la presencia de un Keylor Navas que llevaba de levantar tres Champions y contaba con el cariño de la afición, Courtois fue ganándose poco a poco su lugar, llevando a su competidor costarricense a tomar la decisión de partir al París Saint-Germain.



Desde entonces, Courtois se ha consolidado como uno de los mejores arqueros del mundo gracias a su seguridad bajo palos, su agilidad y reflejos a pesar de sus dos metros de altura... y a este título en la Champions, que le hace pasar a un nivel superior.

- Pesadilla para Salah y Mané -

Y es que desde que la víspera compartiese conferencia de prensa con el técnico Carlo Ancelotti y con el capitán Marcelo, el meta estaba llamado a ser decisivo.



Bajo el arco del Stade France no tardó en salvar a los suyos, que se vieron superados por el mayor y la mayor intensidad mostrados por el Liverpool en el primer tramo de la final.



Respondió con reflejos a un remate forzado de Salah desde el interior del área pequeña con el taco.



Minutos después se estiró para lanzarse como un gato y tocar lo justo un derechazo potente de Sadio Mané para que el balón fuese repelido por el poste en lugar de besar las redes.



Pasada la media hora de partido se mostró seguro blocando un remate de cabeza de Salah.



Ya en el segundo acto, y con su equipo por delante tras el gol de Vinicius, volvió a estirarse para desviar a córner un disparo envenenado del 'Faraón' egipcio.



Por si con todo eso no fuese suficiente, en el minuto 80 sacó una nueva mano para desviar a córner un remate 'red', y dos minutos después frustró de nuevo a Salah agigantándose para cerrarle el hueco en el primer palo.



Courtois no necesitaba más para ser elegido el mejor jugador de encuentro, tras cuyo final fue uno de los más felicitados por sus compañeros, conscientes de que el belga les mantuvo con vida en la final.



"Hoy necesitaba ganar una final por mi carrera, por todo el trabajo, para que se respetase mi nombre, como no creo que se hiciese lo suficiente, especialmente en Inglaterra", dijo Courtois al término del partido para BT Sport.



En un partido en que todos los focos se centraban en los delanteros de los dos equipos, Mohamed Salah, Sadio Mané y Karim Benzema, los tres máximos favoritos para alzarse con el próximo Balón de Oro, que sigue en el aire, el héroe salvador estuvo en la portería, en "el lado bueno de la historia".