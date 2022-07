Suráfrica conquista su primera Copa de África  de Naciones femenina

Suráfrica se proclamó campeona de la Copa de África de Naciones (CAN) femenina de fútbol, al superar por 2 a 1 a Marruecos, este sábado en Rabat.



Los dos tantos sudafricanos fueron conseguidos por Hildah Magaia (minutos 63, 71). Para las marroquíes acortó en el 80 Rosella Ayane, pero sin que las locales pudieran igualar y forzar la prórroga.



Suráfrica ha tenido un camino perfecto en esta CAN. En su grupo encadenó tres triunfos en tres partidos, gracias a sus victorias sobre Nigeria (2-1), Burundi (3-1) y Botsuana (1-0).



En cuartos de final, las surafricanas superaron 1-0 a Túnez y en semifinales a Zambia, por idéntico resultado.



Es el primer título que Suráfrica consigue en el campeonato africano femenino, después de haber sido subcampeona en cinco ocasiones.



El palmarés histórico está ampliamente dominado por Nigeria, con once títulos.