Supremo Tribunal de Brasil le dio luz verde a la Copa América, que inicia este domingo

Daniel Molina Durango

El Supremo Tribunal Federal (STF) dio luz verde este jueves a la realización de la Copa América en Brasil al rechazar recursos judiciales que pedían la suspensión del torneo por la situación sanitaria del país, el segundo con más muertos por el covid-19 y que espera una tercera ola de la pandemia.



Al menos seis de los once magistrados del máximo tribunal brasileño, el mínimo requerido, votaron de forma remota, en una sesión extraordinaria, a favor de autorizar el campeonato regional de selecciones, que empezará el domingo con el choque entre la 'Seleçao' y Venezuela en Brasilia.

Sin embargo, advirtieron sobre la necesidad de reducir eventuales daños.



Aunque ya no puede cambiar la decisión mayoritaria del STF de que se juegue la Copa América, el resto de los jueces tienen tiempo para votar de forma remota, en una sesión extraordinaria, los pedidos del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT), la Confederación Nacional de Trabajadores Metalúrgicos y del Partido Socialista Brasileño de suspender el torneo.



En sus acciones judiciales, los demandantes alegaron razones sanitarias para impedir la celebración del torneo de selecciones más antiguo del mundo, cuya más reciente edición, en 2019, también fue realizada en Brasil, con triunfo de la 'Canarinha'.



El visto bueno de la Corte Suprema es el último obstáculo superado, dentro y fuera de la cancha, por un torneo que debió disputarse en Argentina y Colombia en 2020, pero que fue aplazado doce meses por el aterrizaje del covid-19.



El presidente ultraderechista Jair Bolsonaro, uno de los líderes más cuestionados por su gestión de la pandemia, aceptó acoger a las prisas el campeonato tras las salidas semanas atrás de Argentina, por el agravamiento de la situación sanitaria, y antes de Colombia, en medio protestas antigubernamentales que dejan decenas de muertos.

"Controlar los protocolos"

Una de las juezas que rechazó los pedidos de suspensión sostuvo que cabe a las autoridades de los estados que acogerán los partidos "definir, hacer cumplir y controlar los protocolos para que no se tenga una 'copavirus', fuente de nuevas infecciones y transmisión de nuevas cepas".



Al menos dos magistrados pidieron que el gobierno presente, 24 horas antes del inicio del torneo de selecciones más antiguo del mundo, un plan detallado de acciones preventivas, aunque esto será confirmado solo al final de la votación.



Desde que el lunes de la semana pasada el gobierno de Bolsonaro anunció la Copa, a disputarse sin público hasta el 10 de julio en Rio de Janeiro, Brasilia, Cuiabá y Goiania, no dejaron de lloverle críticas, incluidas convocatorias de protestas el domingo.



La víspera Mastercard anunció que decidió no "activar" su patrocinio, retirando su logotipo del torneo continental, y más tarde el gigante cervecero Ambev, parte del gigante mundial AB Invev, informó que "sus marcas no estarán presentes en la Copa América".



Este jueves el grupo Diageo, que se presenta como líder mundial en bebidas alcohólicas premium, anunció el retiro de "sus acciones de marca en Brasil en el ámbito de patrocinio de la Copa América, debido a la actual situación sanitaria brasileña y en respeto al momento de la pandemia".

Resistencias internas

Antes del retiro de los anunciantes, la edición 47 de la Copa América, disputada por primera vez en 1916, había encarado resistencias de los principales protagonistas: futbolistas y entrenadores.



El martes, tras la victoria ante Paraguay en las eliminatorias mundialistas sudamericanas, los jugadores de la 'Seleçao' manifestaron su oposición "a la organización de la Copa América", aunque aseguraron que disputarán el torneo, desmintiendo rumores de boicot.



Figuras sudamericanas como el uruguayo Luis Suárez, el colombiano Juan Guillermo Cuadrado o el argentino Sergio 'Kun' Agüero criticaron públicamente el evento. A ese coro se unieron los entrenadores de Ecuador, Gustavo Alfaro; de Perú, Ricardo Gareca, y de Chile, Martín Lasarte.



Epidemiólogos y otros expertos sanitarios aseguran que el país, el segundo con más muertos en el mundo por el coronavirus, enfrenta actualmente un nuevo recrudecimiento de la pandemia, con aumento de casos, y que la celebración de la Copa América que incluye a diez naciones podría empeorar la situación.

El ministro de Salud de Brasil, Marcelo Queiroga, asegura sin embargo que la Copa, la cuarta en los últimos seis años, se realizará bajo un "ambiente controlado", con pruebas periódicas a los futbolistas y protocolos sanitarios especiales.



Las autoridades brasileñas habían dicho que las diez selecciones participantes deberían tener vacunadas a sus delegaciones, de hasta 65 personas, para ingresar a Brasil, pero Queiroga reculó asegurando que los inmunizantes podían "comprometer el ritmo competitivo de los jugadores" y además, por los tiempos, los deportistas no alcanzarían a adquirir la inmunidad.