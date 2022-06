¿Suena para el Puskas?: Fifa compartió el golazo de Yerson Candelo con Atlético Nacional

No paran de llegar buenas noticias para Atlético Nacional. A la victoria 3-1 en el juego de ida de la final de la Liga sobre el Deportes Tolima se suma que este viernes la Fifa compartió en sus redes sociales el gol que Yerson Candelo anotó a 58 metros de distancia.



Este tipo de anotaciones pocas veces se ven en nuestros campeonato y la fantasía del gol ha puesto al fútbol colombiano en el radar del deporte a nivel internacional. Se especula que el tanto podría ser candidato a ganar el premio Puskás, que se entrega cada año al mejor gol de la temporada.



“¿Y este golazo de Yerson Candelo que llega desde Colombia? Llamando a las puertas del #Puskas”, aseguró la Fifa en su cuenta de Twitter en español.



El proceso de selección del ganador del premio es sencillo: la Fifa selecciona los mejores goles que se anotaron durante el año en todo el mundo y luego abre unas votaciones en su página para que sean los aficionados los que elijan la anotación que se lleva el galardón. Cada hincha puede votar solo una vez.



El premio se entrega durante la gala en la que se entrega el premio The Best, al mejor jugador del año.



El golazo de Candelo fue el segundo de Nacional en el juego de ida de la final del fútbol colombiano. Con este, el cuadro verdolaga se adelantó en el marcador, luego de remontar el 1-0 con el que el equipo pijao se adelantó en los primeros minutos del partido.



Sin embargo, esta anotación no fue una casualidad. En redes sociales compartieron un video en el que se pone en evidencia que el jugador venía ensayando este tiro de larga distancia. También lo hizo en el entrenamiento a puerta abierta que tuvo lugar en el estadio Atanasio Girardot el martes 21 de junio.



😯 ¿Y este golazo de Yerson Candelo que llega desde Colombia🇨🇴? ⚽️



☎️ Llamando a las puertas del #Puskas pic.twitter.com/I4X0VHDxeA — FIFA.com en español (@fifacom_es) June 24, 2022