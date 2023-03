Sporting Cristal y Cerro Porteño, los últimos clasificados a la fase de grupos de la Libertadores

Con un agónico tanto en tiempo de reposición, el peruano Sporting Cristal clasificó este jueves a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2023 al vencer 1-0 al argentino Huracán en Lima, haciendo valer el empate sin goles de la ida en Buenos Aires.



El gol de la victoria de Cristal, dirigido por el brasileño Tiago Nunes, fue anotado por Irven Ávila a los 90+7 minutos del partido jugado en el estadio Nacional de Lima.



El Globo con la derrota pasará a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.



Bajo la mira del VAR



Con la llave abierta, Cristal salió decidido a buscar el resultado que le permitiera meterse en la fase de grupos del torneo, arropado por los miles de hinchas que llegaron con camisetas celestes al estadio Nacional.



A los 3 minutos, el árbitro brasileño Raphael Claus anuló a instancias del VAR un penal que había cobrado para Sporting Cristal cuando apenas se jugaba el primer minuto del encuentro, por una supuesta falta de Guillermo Soto sobre Washington Corozo.



Con el volante Yoshimar Yotún y el delantero ecuatoriano Washington Corozo, los celestes metieron en su campo a su rival argentino.



Con una buena triangulación de pases el delantero Brenner Marlos anotó a los 13, pero el árbitro anuló el tanto tras una falta de Yotún que el VAR visualizó.



Cristal no bajo los brazos y continuó atacando a Huracán con buenas jugadas colectivas. El Globo con los delanteros Nicolás Cordero y el uruguayo Matías Cóccaro buscaron fabricar contragolpes para sorprender al portero Renato Solís.



A los 24, Jostín Alarcón sacó un disparó de derecha que rozó el palo derecho del arco de Lucas Chaves.



Tras los 30, el Globo creció en su juego y con dos remates de cabeza de Gastón Sauro y Cordero tras saques de tiro de esquina se acercó al gol, pero Solís salvó su arco con grandes atajadas.



Con tanto del Cholito



En el complemento, Cristal con un juego totalmente ofensivo liderado por Yotún empezó a presionar a Huracán.



De su lado, Huracán buscaba sorprender con contragolpes elaborados por Cóccaro y el chileno Benítez.



Con los nuevos jugadores en cancha, Cristal empezó a crecer en su juego en momentos en que la visita se había cerrado bien en su arco para buscar los penales.



Pero a los 90+7, Ávila con un remate de derecha en diagonal anotó el tanto que clasificó a los celestes. El gol hizo delirar a los miles de hinchas del cuadro rimense, mientras que el Globo permitió el único pestañeo en defensa que capitalizó brillantemente el elenco peruano.



Por otro lado y con el aliento de unos 40.000 espectadores que corearon el nombre de su arquero brasileño Jean Fernandes, que realizó atajadas clave, Cerro Porteño avanzó este jueves a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2023 al ganar 2-1 al Fortaleza de Brasil en Asunción, en la vuelta de la tercera fase.



El conjunto paraguayo anotó por intermedio de los volantes argentinos Federico Carrizo y Claudio Aquino, a los 38 y 63 minutos. El descuento fue obra de Guilherme a los 90+3.



El tanto de Carrizo en el estadio La Nueva Olla Monumental se produjo tras un rebote que pegó en el palo en primera instancia.



La conquista apagó la intensidad que quiso imponer el elenco visitante, que había llegado resuelto a buscar la victoria para recuperarse de la derrota en su casa (1-0) hace una semana.



A los 6 minutos, el cuadro brasileño dirigido por el rioplatense Juan Pablo Vojvoda tuvo su más clara oportunidad de adelantarse en el marcador pero la increíble doble atajada del portero brasileño de Cerro, Jean Fernandes, frustró la intención del delantero argentino Juan Lucero.



Este lanzó un cabezazo potente, de frente al pórtico, que tapó e hizo rebotar Fernandes. En segunda instancia, el también argentino Tomás Pochettino volvió a rematar contra la humanidad del arquero hasta que finalmente el defensa Alberto Espínola despejó hacia uno de los laterales.



El entusiasmo del cuadro brasileño para anotar no impresionó al equipo paraguayo, dirigido por el argentino Facundo Sava, que desarrolló un juego ordenado que fructificó con la primera conquista de Carrizo.



El defensa Benevenuto quiso despejar y la pelota se estrelló en el poste izquierdo. Del rebote, Carrizo metió un cañonazo que perforó la valla defendida por el guardameta brasileño Joao Ricardo.



Antes de finalizar el primer tiempo, el brasileño Galhardo remató potente un balón que permitió de nuevo el lucimiento de Fernandes, devenido en todo un ídolo del Ciclón de barrio Obrero desde que atajó un penal al Fortaleza en el partido de ida.



Presión que no fructifica



En el segundo tiempo, los brasileños le apostaron a la velocidad en los contragolpes para invadir el área de los locales en su intento de conseguir la paridad.



Con desesperación a ratos pero manteniendo el orden, el Ciclón guaraní controló la situación pero se llenó de amonestaciones.



A los 63 minutos, el volante argentino de Cerro Claudio Aquino anotó un golazo de volea al rematar un tiro libre desde la derecha de su compatriota Carrizo.



Fue el segundo tanto azulgrana que virtualmente sentenció el resultado del partido y determinó el rumbo hasta el pitazo final del árbitro venezolano Valenzuela.



A los 70, Lucero tuvo la ocasión de descontar pero su remate en el mano a mano fue tapado otra vez por Fernandes.



En el último tramo, el técnico de Cerro autorizó el ingreso de tres delanteros que hicieron estragos en el campamento brasileño, en un partido completamente definido.



A los 82 minutos, Cerro aumentó el marcador pero en posición adelantada de su delantero Braian Samudio. A los 84, el juez venezolano volvió a pitar fuera de juego del delantero Fernando Fernández, quien anotó adelantado por milímetros.



Finalmente, en un contragolpe descontó Guilherme cuando el partido se iba a lo 90+3.



Estos dos equipos se unen al Atlético Mineiro de Brasil y el Independiente Medellín como los último clasificados a la fase de grupos de la Copa Libertadores del 2023.