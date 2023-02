¿Sin retorno? No vamos a volver a Barcelona, asegura hermano de Lionel Messi

Matías Messi, uno de los hermanos del astro argentino del francés París Saint Germain Lionel Messi, aventuró el miércoles que el futbolista no regresará a FC Barcelona de España, el club que lo vio nacer y brillar.



"No vamos a volver", declaró el hermano de Messi en una transmisión en vivo por la cuenta Labajada10 de la red Twitch, al comentar un posible regreso del argentino al club blaugrana cuando termine esta temporada.



Sin embargo, el propio hermano del futbolista matizó que, de darse el regreso, "vamos a hacer una buena limpieza. Entre ellos, echar a (el presidente) Joan Laporta, desagradecido, con todo lo que le dio Messi a Barcelona”, expresó.



En noviembre pasado, Laporta reconoció sobre la partida de Messi del Barcelona: "Institucionalmente no lo resolví bien, pero institucionalmente no era fácil tampoco... Él sabe que Barcelona es su casa y lo queremos mucho".



En su lluvia de críticas, el hermano de Messi incluyó a los propios catalanes: "La gente no lo bancó, la gente tendría que haber salido a hacer una marcha. Que se vaya Laporta y que se quede Messi. Los catalanes son traidores".



En 2018, Matías Messi fue condenado en Rosario, la ciudad natal del capitán albiceleste (300 km al norte), a dos años y medio de prisión en suspenso por portación ilegal de un arma de fuego, hallada en una lancha con la que había salido a pescar por el Río Paraná.