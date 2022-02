Sin mayor esfuerzo, Brasil frustra el sueño mundialista de Paraguay

El revolcón en la nómina no hizo mella en el líder y clasificado Brasil, que goleó 4-0 a Paraguay este martes en Belo Horizonte y lo dejó sin chances de ir al Mundial de Catar-2022.



Guiado por la velocidad de sus extremos, Vinicius Jr y Raphinha, que anotó el primer gol en el minuto 28, los pentacampeones tuvieron un partido tranquilo ante el penúltimo del clasificatorio sudamericano, que se jugaba los restos en el estadio Mineirao.



Además de abrir la cuenta, el atacante del Leeds de Inglaterra protagonizó las mejores opciones de los anfitriones, respaldado por los 'pivoteos' del delantero Matheus Cunha.



El volante Philippe Coutinho, hombre de confianza de Tite, amplió el marcador (62), seguido de los atacantes Antony (86) y Rodrygo (88).



Con el triunfo a falta de dos fechas, el pentacampeón mundial se mantiene en la punta con 39 puntos, producto de 12 victorias y tres empates, mientras que los del argentino Guillermo Barros Schelotto, que necesitaban ganar para mantener con vida sus escasas chances de clasificación, se hunden con 13 unidades.



En la última doble fecha de la eliminatoria, que se disputará en marzo, Brasil recibirá a Chile y visitará a Bolivia, en tanto que Paraguay jugará en casa contra Ecuador y viajará a Perú.



- Juego de trámite -

Sin Neymar, no convocado por una lesión de tobillo, la 'Seleção' se las arregló para salir adelante en los dos primeros choques del 2022.



Al lánguido empate 1-1 contra Ecuador el jueves pasado, los brasileños sumaron una victoria contra los guaraníes pese a haber hecho seis cambios frente a la nómina que igualó en Quito.



Tite les dio minutos a jugadores que no suelen ser titulares como Vinicius, Cunha, Fabinho, Alex Telles y Dani Alves. Con ellos, el 'scratch' resolvió un partido en el que sólo tuvo que preocuparse por atacar.



Sin incomodar a Éderson, los paraguayos, obligados a sumar, se limitaron a resistir las embestidas de los locales, que probaron al portero Antony Silva a través de un mano a mano de Vinicius y un violento cabezazo de Thiago Silva.



Tras punzantes arremetidas de Raphinha por la derecha, y las opciones ya relatadas de sus compañeros, era evidente que la defensa guaraní, sin el capitán Gustavo Gómez, suspendido, iba a caer en algún momento.



Y el extremo hizo ceder la resistencia al recibir una pelota larga de Marquinhos, colarse entre el central y el lateral y definir de zurda al palo izquierdo.



- Redención -

La sentencia tardó un poco en llegar, y no por falta de voluntad de Brasil, tantas veces cuestionado dentro de su frontera por la opacidad de su fútbol.



Criticado por su irregularidad en el Barcelona, Coutinho, de comienzo de año prometedor con su nuevo club, el Aston Villa, silenció los dardos en su contra y respondió a la confianza del entrenador, quien lo considera una alternativa ante las reiteradas ausencias de 'Ney'.



El exazulgrana desenfundó un derechazo desde fuera del área que colgó a Silva para anotar su gol 19 con la casaca nacional.



"Estuve mucho tiempo parado, tuve una lesión difícil. El profesor me dio otra oportunidad, ganamos y quedo feliz de haber anotado", dijo.



La sangre joven brasileña sepultó el partido y de paso transmitió un mensaje de tranquilidad: con titulares o sin ellos (Casemiro, Alisson y Fred descansaron), Brasil sabe ganar, aun si no hipnotiza.



Antony, destacado en las últimas jornadas de 2021, puso el 3-0 con un zurdazo al borde del área, mientras que Rodrygo anotó su primer gol con la selección al empujar la pelota, con el arco vacío, tras asistencia de Bruno Guimaraes.



Los líderes invictos, que no pierden en la eliminatoria hace 32 partidos (24 triunfos, ocho empates), cumplieron con su propósito de probar variantes con miras a Catar.



Sin letalidad y sometido, Paraguay se quedará sin conocer el país árabe y ya suma doce años de ausencia mundialista.



"Debemos ser humildes y reconocer el momento que nos toca vivir, ser responsable de esto y desde mañana armar una nueva selección", afirmó Barros Schelotto.