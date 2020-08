¡Sigue siendo el rey! El Sevilla conquista su sexta Europa League tras derrotar al Inter

Juan Carlos Pamo

El Sevilla prolongó su idilio histórico con la Europa League, donde aumentó su récord de títulos a seis tras imponerse por 3-2 al Inter de Milán en una emocionante final sin público en la grada por la pandemia del nuevo coronavirus, este viernes en Colonia.



Terminó siendo decisivo un balón rematado de espaldas, de manera acrobática, por el brasileño Diego Carlos (74) y que tocó en Romelu Lukaku antes de convertirse en el tercer tanto del equipo español.



Hasta ese momento, el partido estaba igualado por un doblete para el Sevilla del holandés Luuk De Jong (12, 33) , ya el autor del gol que sirvió para eliminar al Manchester United en semifinales, y por los tantos de Lukaku (5 de penal) y del uruguayo Diego Godín (36) para el Inter.



Seis finales y seis títulos: ese es el impresionante balance que tiene el Sevilla en la Europa League, donde ya había sido campeón en 2006, 2007, 2014, 2015 y 2016.



En el palmarés, tiene ya tres títulos sobre el grupo de perseguidores más directo, formado por Juventus, Inter, Liverpool y Atlético de Madrid. Las tres del Inter se remontan a cuando el torneo se conocía con su anterior denominación, Copa de la UEFA (1991, 1994 y 1998).



El fútbol español vuelve así a celebrar un título europeo, después de quedarse fuera de las finales en la campaña 2018-2019, y sobre todo mitiga la decepción de sus representantes en la Liga de Campeones, donde ninguno de ellos llegó este curso ni a semifinales.



Italia tendrá que seguir esperando para romper su sequía europea. Lleva ya una década sin ganar una competición europea, precisamente desde que el Inter conquistó la Liga de Campeones en 2010 a las órdenes de José Mourinho.



El partido de este viernes comenzó a ritmo frenético y el marcador se movía ya en el minuto 5, cuando Lukaku transformó un penal que Diego Carlos había cometido sobre él y que fue decretado tras la revisión en vídeo.



Reaccionando con rabia, el Sevilla no tardó en devolver la igualdad al marcador gracias a un centro de Jesús Navas que De Jong cabeceó a la red interista en el 12.



El partido bajó ligeramente de ritmo, pero siguió habiendo peligro en las áreas.



En el 28, un remate de cabeza de Danilo D'Ambrosio se fue fuera por poco.



De Jong volvió a ser letal con la cabeza, esta vez sorprendiendo a todos al rematar por alto una falta colgada al área por Ever Banega. El holandés consiguió cruzar al otro palo, lejos del alcance de Samir Handanovic.



Pero si antes el Inter no había tenido mucho tiempo para celebrar su ventaja, el Sevilla también vio cómo su rival reequilibraba muy pronto la situación: fue en el 36, con otro remate de cabeza, esta vez de Godín ante una falta sacada por su compañero croata Marcelo Brozovic.



Justo antes del descanso, el argentino Lucas Ocampos, una vez más de cabeza, tuvo otra buena ocasión, en una falta servida por Banega.



En la segunda mitad, Lukaku tuvo un mano a mano con Yassine Bounou 'Bono', que el arquero marroquí salvó en el 61.



Ocampos, que llegaba ya con problemas en una rodilla, pidió el cambio en el 64 y cuando todo parecía complicarse para el Sevilla llegó el tanto, con ese remate de chilena de Diego Carlos (74) , el balón tocando en Lukaku y entrando en el arco del subcampeón de la última Serie A.



Jules Koundé (81) salvó sobre la línea un intento de empate el Inter y Diego Carlos fue cambiado en el 85, también con problemas físicos.



Antonio Candreva tuvo la última bala para el Inter (90+1) y 'Bono', como en la semifinal, alejó el peligro, para confirmar la coronación del Sevilla en su competición favorita.