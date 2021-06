Sigue la polémica: "James Rodríguez estaba para jugar", dice el médico personal del '10'

Daniel Molina Durango

En una entrevista con Espn, Luis Javier Fernández, médico personal del volante colombiano y especialista en rehabilitación deportiva habló sobre la situación de James.



La noticia de la desconvocatoria de James para las Eliminatorias y Copa América, debido a problemas físicos, causó polémica.



Luego del comunicado de la tricolor, la respuesta del '10' y el informe de Everton, se conoció la versión del médico personal del colombiano.



El especialista, quien lleva tres meses tratando a James aseguró en este medio que el volante sí estaba para jugar con el equipo nacional.



También explicó que en una reunión con Rueda y los médicos de la Federación se dijo que la lesión en la pantorrilla iba avanzando en buena forma.

El especialista aclaró que virtualmente, llevaban tres meses pero presencialmente, un par de semanas hasta que ocurrió lo de la desconvocatoria.



Para Fernández, el volante no presentó relesiones musculares durante su recuperación.

El especialista aseguró que la Federación no le practicó a James los exámenes pertinentes para determinar su recuperación.



Además dijo que, según su parecer, en la tricolor desvirtuaron la información que el médico personal del '10' les proporcionó.



"Simplemente dijeron vamos a hacer una evaluación, tú sigue trabajando con él, vamos a hacer unas evaluaciones", mencionó.



El médico libró de culpa a Rueda, pues él habló con el entrenador, sin embargo, el director técnico se debe guiar por el cuerpo médico de la Federación.



Por último, el especialista explicó que las pruebas que le practicaron no son concluyentes para determinar, que tiene una lesión y que puede o no puede jugar.