Sevilla pierde con el Athletic de Bilbao y se despide de la lucha por la Liga de España

Juan Carlos Pamo

El Sevilla (4º) puede haber dicho adiós al sueño de conquistar LaLiga tras perder en casa 1-0 frente al Athletic Bilbao (9º) este lunes en el cierre de la 34ª jornada del campeonato español.



Presionado tras las victorias el fin de semana de Atlético de Madrid (líder con 76 puntos) Real Madrid y Barcelona (2º y 3º con 74 unidades), el equipo hispalense estaba obligado a ganar para mantenerse en la pugna por el título, pero tras la derrota queda con 70 puntos, cuando solo restan cuatro jornadas para el final del campeonato.



El delantero Iñaki Williams enterró las esperanzas de los andaluces al marcar en el minuto 90 el único tanto del encuentro.



"Nos ha podido más el corazón y nos ha faltado un poco más de pausa, pero aún así creo que merecimos ganar y en una transición con poco rigor en las vigilancias nos marcan", admitió el técnico sevillano Julen Lopetegui, que reclamó un penal no señalado a su equipo.



"Hemos perdido pese a merecer los tres puntos claramente tras hacer muchas ocasiones de gol", valoró el técnico vasco.



El Sevilla apurará sus últimas esperanzas de luchar por el título el próximo fin de semana visitando al Real Madrid, en una jornada en la que también se enfrentarán el Atlético y el Barcelona en el Camp Nou.



Tras los resultados del fin de semana, el equipo de Julen Lopetegui no tenía otra opción que llevarse la victoria, pero a medida que avanzaron los minutos y el gol no llegaba, en buena parte por la gran actuación del arquero de la Roja Unai Simón, los nervios y la ansiedad de apoderaron de los locales, que acabaron cediendo en el último suspiro.



La primera parte fue de claro dominio local (72% de posesión), pero el Sevilla no acertó a convertir ninguna de las claras ocasiones que tuvo, entre ellas las del argentino Lucas Ocampos (8), el croata Ivan Rakitic (20) o el marroquí Yousseff En-Nesyri (24 y 39).



Al comienzo de la segunda parte, Alejando 'Papu' Gómez (46) y otra vez Ocampos (62), de una espectacular chilena, estuvieron cerca de anotar el primer tanto del partido, aunque para entonces, los vascos habían empezado ya a mostrar signos de peligrosidad, como un remate cruzado de Asier Villalibre (50).



Marcos Acuña (77) y En-Nesyri (80) siguieron poniendo a prueba a un acertado Unai Simón y cuando el Sevilla ya estaba volcado sobre el arco rojiblanco buscando el gol a la desesperada, Oihan Sancet tomó la pelota en campo propio y armó una rápida contra que culminó el mayor de los hermanos Williams, batiendo por alto e su salida al marroquí Yassine Bounou (90).



El Sevilla, que acumulaba siete victorias y un empate en las últimas ocho jornadas que le habían metido en la pelea por LaLiga, queda con 70 puntos, a seis del líder Atlético y a cuatro de Real Madrid y Barcelona, cuando quedan solo cuatro jornadas para el final del campeonato español.