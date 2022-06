Selección Colombia Sub20 enfrenta este domingo a México en la lucha por el tercer puesto en Toulon

La Selección Colombia Sub20 disputará este domingo (7:30 a.m.) su último partido en el torneo Maurice Revello en Francia. La ‘Tricolor’ buscará cerrar su participación en Francia ganando el tercer puesto contra México.



El equipo de Héctor Cárdenas estuvo cerca de llegar a una sexta final en este torneo. Sin embargo, los cafeteros no fueron efectivos y fueron eliminados por Venezuela en la tanda de penales. Pese a no haber conseguido el tiquete a la final, el técnico vallecaucano dice estar satisfecho con lo realizado en Toulon.



“Siempre resalto la evolución del grupo y el objetivo por el cual estamos acá, pero esto nos ha permitido observar a muchos de los nuestros que normalmente no tienen oportunidad de competir y acá tienen todo para mostrar porque están siendo convocados. La verdad esperamos mucho más porque cada día está más cerca el campeonato Sudamericano”.



La Selección ahora busca cerrar su actuación en Toulon con una victoria ante México. Por su parte, ‘El Tri’ ganó dos partidos (Ghana e Indonesia) y perdió dos (Venezuela y Francia).



“Es un rival que se ha caracterizado por ser muy físicos que tiene hombres muy importantes en cada una de sus líneas y que ha podido utilizar una nómina muy amplía. En su estilo de juego siempre quieren contrarrestar al rival”, analizó el técnico Cárdenas sobre su próximo rival.



Por otro lado, el entrenador vallecaucano reconoció las debilidades que hubo en medio del torneo. La falta de gol y la efectividad en los penales fueron los ítems de la eliminación de Colombia.



“Son situaciones las cuales se entrenan, pero son totalmente diferentes a lo que el jugador puede sentir y encontrarse en el entorno de la competencia, siempre van con la convicción de convertir, en algunos casos por buena lectura del guardameta son capaces de interceptar, pero hay otros que quizás no tienen el objetivo que buscamos y queda por fuera. Esto hace parte de seguir estructurando, potenciando y formando a estos deportistas que tienen condición”.



Por último, Héctor Cárdenas declaró que ahora el objetivo principal de su equipo es el Suramericano del próximo año.



“Lo que resta para este semestre a parte de los ciclos que vamos a tener, es que lo más probable es que antes de finalizar el año tengamos tres partidos amistosos, un cuadrangular que está por definir al igual que los posibles rivales. Nos vamos a seguir preparando y esperamos estar en los Juegos Odesur”.

Datos

La final del torneo Maurice Revello se disputará entre Francia y Venezuela a las 11:00 a.m.



La Selección Colombia se clasificó primero de su grupo con 7 unidades. La ‘Tricolor’ está invicta hasta el momento en el torneo.