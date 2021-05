Selección Colombia: la actualidad de los 26 convocados para enfrentar a Perú y Argentina

Daniel Molina Durango

Reinaldo Rueda convocó a 26 jugadores para encarar la doble jornada eliminatoria donde la Selección Colombia enfrentará a Perú, el 3 de junio, y Argentina, el 8 del mismo mes, con la premisa de sumar puntos y recuperar su andar en el camino a Catar 2022.



En la convocatoria aparecen nombres que fueron la base de la escuadra que arrancó la clasificatoria mundialista bajo la batuta de Carlos Queiroz, en el proceso anterior que terminó con las duras derrotas ante Uruguay y Ecuador.



Unos con un nivel superlativo como los casos de Juan Guillermo Cuadrado, Luis Fernando Muriel y Duván Zapata en el fútbol italiano.

Otros con un signo de interrogación por su irregular nivel como James Rodríguez y Yerry Mina en el Everton.



En el listado también figuran otras cartas que llegan con ilusión en sus primeros pasos con el combinado nacional. Rafael Santos Borré, Baldomero Perlaza, Carlos Cuesta y Daniel Muñoz buscan dejar huella en el cuerpo técnico, sobre todo cuando se avecina la Copa América, una oportunidad de oro para quedarse en la retina de Reinaldo.



En el llamado de Rueda hay varias sorpresas. Jugadores que retornan después de mucho tiempo a la ‘Tricolor’ nacional. Sebastián Pérez, Gustavo Cuéllar, Miguel Borja y Juan Fernando Quintero son los que se fundan de nuevo la casaca amarilla.



Se acerca el debut de Rueda al frente de la Selección Colombia. Un reto complicado por la incómoda posición que ocupa el elenco nacional en la eliminatoria mundialista.



Luego de cuatro jornadas, Colombia es séptimo con 4 unidades. Brasil es líder con 12 puntos, seguido de Argentina con 10. Ecuador es tercero con 9 puntos, mientras que Paraguay y Uruguay suman 6. Chile es sexto con 4 unidades.



Por detrás del cuadro cafetero aparecen Venezuela con 3 unidades y cierra la tabla Perú y Bolivia con 1 unidad.



La concentración de Colombia comenzó ayer con el arribo del cuerpo técnico y los primeros jugadores llegarán hoy a la sede en Barranquilla, donde serán sometidos a valoraciones médicas.



Este lunes se realizarán las primeras labores al mando del preparador físico Eduardo Velasco y durante el transcurso del día estarán llegando otros jugadores.



El grueso de los futbolistas que militan en Europa llegarán mañana a la capital atlanticense y ya con el grupo completo se iniciará la planificación para el juego ante Perú, en Lima.



Colombia trabajará estos días en la sede de la Federación de Fútbol.

Arqueros

David Ospina (Nápoli): No tuvo una temporada regular debido a las lesiones y perdió la titularidad. Jugó 2017 minutos (20 partidos).

Camilo Vargas (Atlas): Considerado uno de los mejores arqueros en México. Anda en un gran nivel. Jugó 3240 minutos en 38 partidos.

Aldair Quintana (Atlético Nacional): Estuvo en el microciclo pasado. Es titular de su equipo en Copa Libertadores. Suma 2430 minutos en 27 encuentros.

Defensas

Yerry Mina (Everton): Las lesiones no le dieron continuidad. No estuvo en el último juego de la Liga Inglesa. Jugó 2383 minutos (29 partidos).



Dávinson Sánchez (Tottenham): Su rendimiento no fue el ideal en la temporada. Se habla de cambio de equipo. Disputó 2788 minutos en 32 partidos duelos.



Juan Guillermo Cuadrado (Juventus): Es el jugador colombiano de mejor presente. Ganó la Copa Italia con su equipo. Disputó 3082 minutos en 40 partidos.



Carlos Cuesta (Genk): De gran presente en Bélgica. Fue titular indiscutible y con su escuadra ganó la Copa de ese país. Actuó 3093 minutos repartidos en 38 partidos.



Daniel Muñoz (Genk): El lateral llega con un gran nivel en la liga belga. Campeón también de la Copa de ese país. Jugó 3696 minutos (48 partidos).



Óscar Murillo (Pachuca): Cumplió una gran campaña con su equipo hasta semifinales. Es el referente en la defensa. Sumó 3086 minutos en 37 partidos.



Stefan Medina (Monterrey): Estuvo aquejado por lesiones, pero recuperó su nivel en la recta final de la temporada. Disputó 2038 minutos (26 partidos).



William Tesillo (León): A pesar de que su equipo fue eliminado en la fase regular, el defensor colombiano fue uno de los jugadores con mayor presencia en el torneo azteca. Jugó 3168 minutos en 38 partidos.



Volantes

James Rodríguez (Everton): Las lesiones le impidieron tener una buena campaña. No jugó en el cierre de la Liga Premier y su salud es una incertidumbre. Disputó 2046 minutos en 26 partidos duelos.



Mateus Uribe (Porto): Es pieza clave en su equipo. Es uno de los futbolistas colombianos con mejor rendimiento en el balompié europeo. Acumuló 3539 minutos (43 partidos).



Gustavo Cuéllar (Al Hilal): Su continuidad en Arabia le sirvió para ser tenido en cuenta para la ‘Tricolor’. Es novedad en la convocatoria. Sumó 2196 minutos (27 partidos).



Juan Fernando Quintero (Shenzen): Luego de un año sin competir, el volante creativo comenzó hace un mes su aventura en el balompié chino. Ya lleva 352 minutos en 5 partidos.

Wilmar Barrios (Zenit): El jugador colombiano fue fundamental de su equipo que conquistó esta temporada el título en la Liga de Rusia. Completó 2784 minutos en 33 partidos.



Jéfferson Lerma (Bournemouth): Aunque su equipo no logró el ascenso en Inglaterra, el volante tuvo bastante regularidad. Jugó minutos 3560 en 45 encuentros.



Sebastián Pérez (Boa Vista): El volante fue una de las novedades en la convocatoria. No tuvo mucha regularidad en el fútbol portugués con solo 680 minutos en 17 partidos.



Yairo Moreno (León): Su equipo no clasificó a las finales en México, pero el volante o lateral izquierdo tuvo continuidad a lo largo del torneo. Sumó 1930 minutos (28 partidos).



Baldomero Perlaza (Atlético Nacional): Otra de las sorpresas en la convocatoria. Es uno de los jugadores de mejor rendimiento en el fútbol colombiano, con 2184 minutos en 25 partidos.

Delanteros

Luis Fernando Muriel (Atalanta): Sumó 26 goles en esta campaña que le valió a su equipo meterse de nuevo a la Champions. Disputó 2089 minutos (48 partidos).



Duván Zapata (Atalanta): El delantero caleño es otro de las figuras en Italia. Tuvo 19 celebraciones con el equipo de Bérgamo. Jugó 3211 minutos en 49 partidos.



Rafael Santos Borré (River Plate): Llega con el antecedente de ser el goleador en la era de Gallardo. Se perdió los últimos juegos por

Covid-19. Lleva 1149 minutos (17 partidos).

Luis Díaz (Porto): Tuvo una campaña con altibajos a lo largo del año. Su habilidad lo hace un jugador distinto en Portugal. Tuvo 2098 minutos(40 partidos).



Miguel Ángel Borja (Junior): El goleador de la escuadra costeña es la figura en la Liga colombiana y en la Copa Libertadores. Ha jugado1787 minutos en 23 partidos.

Alfredo Morelos (Rangers): Fue el goleador con 17 tantos de su escuadra, que se quedó con el título en Escocia. Actuó 1787 minutos en 23 partidos.