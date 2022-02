Selección Colombia: El recambio que se viene ante el inminente fracaso en la actual eliminatoria

El combinado nacional se encuentra prácticamente eliminado del Mundial de Catar 2022.



La derrota ante Perú en Barranquilla, contra Argentina en Córdoba, el bajo nivel deportivo y la preocupante falta de gol, condenaron el nivel futbolístico de esta Selección Colombia, de la que poco a poco se siente que ya le ha llegado la hora de tener una renovación en sus filas.



Y esta es la realidad. Se aproxima el ocaso de esta generación mundialista que disfrutó de Brasil 2014 y de Rusia 2018. No es fácil decir adiós, pero es algo inevitable.



En el Mundial de hace ocho años Colombia alcanzó su mejor participación en la historia de la máxima fiesta del fútbol, al haber llegado al quinto lugar.



En este mismo torneo se tuvo el goleador del campeonato con James Rodríguez, al conseguir la cifra de 5 goles y, asimismo, el mejor gol del año, con su anotación ante Uruguay. Pero todos estas ilusiones de las que este equipo vivía se están acabando.



Se habla de un relevo generacional al revisar el promedio de edad de esta última convocatoria: 28 años.



El jugador más longevo fue Radamel Falcao García, con 35. Le siguen David Ospina y Juan Guillermo Cuadrado, con 33 cada uno. Yaser Asprilla fue el más joven, con tan solo 18 años de edad. Por cada posición fue de la siguiente manera: arqueros 31, defensas 29, volantes 26 y delanteros 27.



El máximo nivel futbolístico que estos jugadores presentaron ayudaron a que la ‘Tricolor’ destacara a nivel mundial y alcanzara los puestos altos en el ranquin de selecciones.



Sin embargo, ya no se ve lo mismo en la cancha. El compromiso no es igual. El ritmo ahora empieza a costar. La Selección no ha podido concretar un gol en siete partidos y la victoria no la volvió a ver.

Por esta razón, es que se hace un llamado a un recambio profundo.



Aprovechar el talento colombiano que ha nacido últimamente y empezar a trabajar para que vuelvan el fútbol y los goles a la ‘Tricolor’.



“Siempre que un ciclo termina, lo lógico es que venga uno nuevo. Es normal que ahora aparezcan caras nuevas. Eso es lo que se viene ahora. Va a ser un orgullo y un honor para estos jóvenes vestir la camiseta de la Selección Colombia”, dijo Willington Ortiz para El País.

Yáser Asprilla, futbolista chocoano que brilló con la Selección Colombia. Foto: prensa FCF

¿Quienes asumirán la Selección?

Colombia tiene en su poder una lista de futbolistas que están activos y mantienen un buen nivel en las ligas de alto rendimiento.



Algunos hicieron proceso de Sub 20 y otros ya han hecho parte de las recientes convocatorias para las eliminatorias rumbo a Catar.



Comenzando con la lista de arqueros, Iván Arboleda, del Newell’s (Argentina), es uno de los primeros candidatos a asumir este rol. Con 25 años, ha mostrado una buena proyección y ha sido tenido en cuenta en otras convocatorias en la ‘mayores’.



Otro que se ha destacado es Álvaro Montero, de Millonarios. El guardameta ‘embajador’ ya acumula algunas convocatorias en su historial. De 26 años y con 2 metros de altura, apunta a ser uno de los relevos en el arco para la siguiente generación.



Pasando a la línea defensiva, está el central Carlos Cuesta, del Genk (Bélgica). El vallecaucano de 23 años ya ha estado presente en la zaga de centrales de la Selección. Jugó de la mano de Dávinson Sánchez contra Brasil, Chile y Ecuador. Destacado por realizar procesos Sub20 y mostrando categoría al jugar.



Jhon Lucumí, de 23 años, y Daniel Muñoz, de 25, son del mismo equipo de Cuesta y figuran para que continúen con el legado defensivo.



En la posición de volantes Colombia guarda un gran repertorio. Todos en ligas de alto nivel. Steven Alzate (23), del Brighton de Inglaterra, fue el capitán de esta última selección Sub20. Eduard Atuesta (24), del Palmeiras de Brasil, recién campeón de la Copa Libertadores. Andrés Colorado (23), del Cortuluá. Víctor Cantillo (28), del Corinthians. Jorge Carrascal (23), del River Plate de Argentina, y una de las apuestas de Marcelo Gallardo. Y por último, Jáminton Campaz (21), del Gremio de Brasil.



Ahora, en la saga de extremos y delanteros, la ‘Tricolor’ también tiene de ‘dónde agarrar’.



El protagonista de esta historia es sin duda Luis Díaz. El ‘Guajiro’ de 25 años firmó con el Liverpool y se convirtió en el primer colombiano en portar la camiseta de los ‘Red Devils’.



Sus grandes actuaciones con la Selección y su dedicación en Europa llevaron a que se volviera uno de los siguientes pilares de la ‘Tricolor’. Aunque es claro que necesitará de buena compañía y que de la mano del técnico Klopp potencialice aún más su nivel.



Rafael Santos Borré (26), junto a Lucho, es quien comandará la delantera. El jugador del Frankfurt de Alemania ha mostrado potencial y con su ya experiencia en Selección se volverá ficha clave para este grupo.



Luis Sinisterra (22), del Feyenoord de Holanda, ya ha sido convocado para la categoría mayores. En Holanda es destacado por su calidad y potencia. Está listo para pedir minutos en la ‘Tricolor’.



Alfredo Morelos (25), del Rangers de Escocia, es el goleador de su club y para el combinado nacional ya tuvo su oportunidad y anotó en una ocasión.



Sin embargo, algunos expertos del fútbol ven este panorama un poco complicado.



“Para mí es incierto el futuro de la Selección. Estos jóvenes que han estado me parece que han sido entre ‘contentillos’ y desesperación. Tenemos que competir con lo mejor que hay, pero no hay que renovar por renovar. Para mí, el mejor 10 que tenemos es James, y si no está, hay que poner a Quintero”, expresó Gabriel Meluk, editor de deportes del diario El Tiempo para El País.



Por otro lado, Walter el ‘Potro’ Escobar hace un llamado de atención ante esta situación.



“Para realizar este relevo hay que hacer primero un buen proceso de divisiones menores en la Selección. Conformar un grupo y ponerlo a prueba en amistosos. Hay unos jugadores que terminan su ciclo en la ‘mayores’ y, más que una elección de microciclos, se debería tener ya el grupo conformado para que venga teniendo buen rendimiento desde la Sub20 y Sub 17”.



A la Selección le quedan los partidos frente a Bolivia y Venezuela. Es probable que la renovación no sea inmediata, pero está a la mano una nueva sangre futbolera que puede brindarle ese cambio y volver a activar esa chispa que alguna vez tuvo Colombia y la llevó a mundiales.

Datos

La Selección Colombia tiene la peor racha goleadora en la historia de las eliminatorias, al completar siete partidos consecutivos sin anotar.

El último jugador en anotar un gol por Colombia fue Luis Díaz ante Chile, en Barranquilla.

Radamel Falcao es el máximo goleador de la Selección Colombia con 35 anotaciones. Probablemente sea su último chance de ir a un Mundial.

David Ospina es el futbolista con más partidos jugados vistiendo la camiseta de la Selección Colombia, con 122 apariciones. Cuadrado es el tercero, con 109 partidos, y James Rodríguez tiene 83.