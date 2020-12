Selección Colombia: El exjugador que defendió a Queiroz y criticó con dureza a Pékerman

Francisco Henao

La salida de Carlos Queiroz de la Selección Colombia sigue siendo el tema de análisis, comentarios y posiciones encontradas en el fútbol nacional.



El último en entrar en el debate sobre lo sucedido fue Rafael Robayo, exjugador de Millonarios y otros equipos, quien defendió al portugués por considerar que estaba haciendo un buen trabajo en el onceno nacional.



"Llega un técnico que exige, que cambia la mentalidad, que cambia la exigencia en los trabajos, que busca que el futbolista quiera salir campeón bajo unas órdenes diferentes, que no le gusta la mediocridad, y termina pagando los platos rotos en dos partidos", manifestó el bogotano en el Alargue de Caracol.



Aseguró Robayo que "Los jugadores tuvieron incidencia en esas dos fechas. Aquí quedaron mal los jugadores, no Queiroz. A quienes les metieron 9 goles en 2 partidos fue a los jugadores que hicieron el oso".



En cuanto a Pékerman, dio a entender que toda la imagen positiva fue más por el apoyo incondicional de periodistas y aficionados.



"El tema Pékerman fue más idolatría de la prensa y de la gente. Cualquier entrenador con una categoría parecida, con esa clase de jugadores, nos hubiera llevado a los Mundiales. Lastimosamente no tuvimos un entrenador como Queiroz en esos dos Mundiales", puntualizó Robayo, quien tuvo un paso fugaz por el combinado nacional.