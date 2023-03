Selección Colombia, a la expectativa: aplazado sorteo del Mundial Sub 20 de Indonesia

El sorteo del Mundial Sub-20 de la FIFA en Indonesia fue anulado, anunciaron responsables del fútbol indonesio, tras un llamado del gobernador de Bali para prohibir que compita el equipo de Israel.



Israel e Indonesia no tienen relaciones diplomáticas y el país de Asia del sudeste, que cuenta con la mayor población musulmana en el mundo, es un ferviente defensor de la causa palestina.



La FIFA anuló el sorteo previsto esta semana sin dar razones o nueva fecha, indicó la Federación Indonesia de Fútbol (PSSI), en un comunicado.



"El sorteo fue anulado. Podremos comprenderlo al haber existido una oposición del gobernador de Bali", indicó Arya Sinulingga, miembro del comité director de la federación, en el curso de una conferencia de prensa el domingo.



"Israel es un participante y el sorteo no puede hacerse sin todos los participantes", añadió.



La FIFA no ha respondido a las preguntas de la AFP.



Wayan Koster, el gobernador de Bali, había llamado al boicot del equipo de Israel debido a la política indonesia de apoyo a los palestinos, en una carta enviada al Ministerio de la Juventud y de los Deportes en marzo.



La Copa del Mundo Sub-20, que reúne a 24 equipos, debe disputarse en varias ciudades del archipiélago de Asia del Sudeste del 20 de mayo al 11 de junio.



Es la primera vez que el equipo de Israel se clasifica para esta competición y el gobierno indonesio se comprometió a velar por la seguridad de todos los participantes.



Los organizadores planeaban hacer jugar a la selección de Israel en Bali, isla con mayoría de población hinduista, para evitar los problemas, pero la oposición del gobernador cuestionó este proyecto.



A mediados de marzo, un centenar de manifestantes, simpatizantes de grupos musulmanes conservadores, habían protestado en Yakarta contra la participación de la selección israelí.



Responsables políticos advirtieron que Indonesia corría el riesgo de perder la organización de la competición y ser aislada por la FIFA si no resolvía esta cuestión.



Indonesia fue testigo de una de las peores catástrofes de la historia del fútbol. En octubre pasado, 135 aficionados perdieron la vida en un estadio de la isla de Java.



Las autoridades indonesias se esforzaron en restablecer la reputación del país, suspendido por la FIFA en 2015, debido a las interferencias gubernamentales en los asuntos de fútbol.