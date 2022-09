Sebastián Villa fue operado y no podrá jugar el resto del año con Boca Juniors

El delantero colombiano Sebastián Villa, una de las principales figuras del argentino Boca Juniors, fue operado este jueves por una lesión en la rodilla izquierda y se perderá el resto de la temporada, en la que los auriazules luchan por la Liga y la Copa Argentina.



En una imagen que subió a sus redes sociales, Villa contó que "paso por aquí para contarles que la cirugía salió muy bien (...) Hice todo lo posible para estar presente en el superclásico [ante River Plate, en diez días], pero el dolor me impedía estar al 100% para jugar. Los quiero mucho, volveré fortalecido. ¡Dios al mando!".



Villa fue operado en la tarde por la rotura del menisco externo de la rodilla izquierda y habrá que ver los tiempos de recuperación para saber cuándo volverá al primer equipo, pero muy difícilmente sea antes del final del torneo argentino, a fines de octubre próximo, semanas antes del comienzo del Mundial de Catar-2022.



El parte médico oficial de Boca Juniors indica que a Villa se le realizó una "artroscopía diagnóstica y terapéutica de la rodilla izquierda. Ruptura menisco externo", y momentos después de la intervención el propio Villa se mostró en su cuenta de Instagram levantando el pulgar izquierdo en señal de aprobación.



A su salida de la clínica el colombiano contó su "tristeza por no poder jugar el superclásico. Hice todo lo posible por estar, pero se decidió la operación para recuperarme cuanto antes. Ahora lo que debo hacer es enfocarme en la recuperación, porque nunca me había lesionado así en toda mi carrera".



Con varios lesionados y suspendidos, Boca aún se mantiene en la lucha por el campeonato local, en el que está a seis puntos del líder Atlético Tucumán, al que superó (2-1) el domingo pasado, mientras que el 11 de septiembre afrontará el esperado Superclásico ante su archirrival River, en La Bombonera.