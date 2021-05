¿Se va Zinedine Zidane del Real Madrid? Esto dijo el técnico francés tras perder el título

Daniel Molina Durango

El técnico del Real Madrid, Zinedine Zidane, volvió a sortear las preguntas sobre su continuidad, tras no poder ganar la Liga este sábado pese a imponerse 2-1 al Villarreal en la última jornada liguera, en la que el Atlético se proclamó campeón.



"Hay que felicitar al Atlético, que se lo merece también. El que está arriba se lo merece. Han hecho una gran temporada. Lo más importante no soy yo, es lo que han hecho los jugadores todo el año", dijo Zidane en la rueda de prensa posterior al encuentro.



"Hay que felicitar a los jugadores y, luego, con calma, voy a hablar con el club tranquilamente, pero no ahora, ahora es un día para felicitar a mis jugadores", insistió.



"Toda le gente puede estar orgullosa del equipo porque lo han dado todo hasta el último minuto, hoy también, ganando en el último minuto, no fue fácil, así que estoy orgulloso de ellos", insistió el técnico merengue, cuyo equipo necesitaba ganar y que el Atlético no venciera frente al Valladolid.

"Hemos dado todo en el campo. No hemos ganado nada y los jugadores quieren ganar. Yo soy el responsable de todo esto. La parte que me corresponde. Vamos a valorar todo esto", dijo Zidane tras cerrar una temporada en blanco.



Insistido en saber si se va a quedar a cumplir el año de contrato que le queda, Zidane afirmó que "hay que estar tranquilos con lo que hicimos y en los próximos días iremos hablando con el club, con la gente correspondiente".



"Dentro de poco vamos a ver lo que va a pasar, no sólo conmigo, con todo lo que va a ser el Real Madrid, el club, para la próxima temporada", añadió el técnico merengue.



"Sabéis el año que hemos tenido, no hemos ganado nada. Vale. Es así. Sabemos donde estamos... lo que tenemos que conseguir. Tranquilidad, paciencia y vamos hablando", añadió.